Zadržaný košický výtvarník Lorenz je už na slobode

KOŠICE 2. septembra (WebNoviny.sk) – Na slobodu v sobotu prepustili košického výtvarníka Ľuboša Lorenza. Stalo sa tak krátko predpoludním po tom, čo prokurátor na neverejnom zasadaní súdu stiahol návrh na uvalenie vyšetrovacej väzby. Súd teda ani nerozhodoval a hneď prepustil Lorenza zo zadržania. Novinárov o tom informoval Lorenzov advokát Daniel Lipšic.

Lorencza zadržali v stredu

Výtvarník Ľuboš Lorenz je obvinený pre prečin výtržníctva, lebo v stredu z pomníka obetiam II. sv. vojny na košickom Námestí osloboditeľov, ktorý je kultúrnou pamiatkou, odstránil osem kusov komunistických symbolov – kosák a kladivo.

Ľuboša Lorencza zadržali v stredu popoludní okolo tretej a do sobotňajšieho poludnia bol v cele policajného zaistenia. Vonku pre budovou košických súdov na Lorenza čakala jeho mama Eva a niekoľko košických aktivistov, ktorí verejne protestovali proti jeho zadržaniu a umiestneniu v cele policajného zaistenia.

„Návrh na väzbu bol vzatý späť. Slúžil iba na moje zastrašenie a znepríjemnenie života. Naďalej som obžalovaný a stíhaný budem na slobode. Myslím si, že sa bez problémov obhájim, lebo to, čo som urobil, nebol trestný čin,“ povedal Lorenz krátko po prepustení.

Budú žiadať zrušenie obvinenia

Lipšic si myslí, že prokuratúra si uvedomila neexistenciu dôvodu na väzbu. „Je veľmi pochybné, či vôbec išlo o trestný čin. Komunistické symboly z preglejky netvorili súčasť kultúrnej pamiatky. Ak by niekto na kultúrnu pamiatku nalepil plagát nejakej skupiny a niekto iný by ho strhol, nešlo by hanobenie kultúrnej pamiatky. V tomto prípade chýbajú znaky trestného činu výtržníctva,“ povedal Lipšic.

Podľa jeho názoru nebolo oprávnené ani vznesené obvinenie pre trestný čin výtržníctva. Doložil, že aj košický krajský pamiatkový úrad poskytol vyjadrenie, že preglejkové napodobneniny komunistických symbolov netvoria súčasť kultúrnej pamiatky. „Symbolom Červenej armády neboli totemické znaky komunistického hnutia, ale iba červená hviezda,“ povedal Lipšic.

Ako v odpovedi na otázku agentúry SITA uviedol Lipšic, budú žiadať zrušenie obvinenia pre prečin výtržníctva a „podali sme už sťažnosť, ktorú odôvodnime v pondelok a uvidíme, ako sa s ňou prokurátor vysporiada“.