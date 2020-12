Záhadný objekt obiehajúci okolo Zeme nie je asteroid, NASA odhalila jeho skutočnú totožnosť

Záhadný objekt, ktorý dočasne obieha okolo Zeme, nie je asteroid, ale 54-ročná raketa. Potvrdili to v stredu astronómovia z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Po tom, ako v septembri tento objekt objavili, ho najprv klasifikovali ako asteroid. Pozorovania prostredníctvom teleskopu na Havajských ostrovoch však zistili jeho skutočnú totožnosť. Popredný expert NASA na asteroidy Paul Chodas mal správne tušenie, že ide o časť rakety Atlas-Centaur z amerického bezposádkového programu Surveyor 2.

V rámci neúspešnej misie, ktorej cieľom malo byť pristátie na Mesiaci, túto raketu vypustili 20. septembra 1966.

Objekt, ktorý sa formálne nazýva 2020 SO, minulý mesiac vstúpil na obežnú dráhu Zeme a v utorok sa k nej priblížil na niečo cez 50 476 kilometrov. V marci by sa mal opäť odkloniť na inú obežnú dráhu a k Zemi by sa mal znova priblížiť v roku 2036.