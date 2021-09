Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm, tentoraz v Bratislave

Posledný septembrový deň otvára dm v novootvorených bratislavských Nivách svoju 160. predajňu. S rozlohou takmer 700 m2 ide o jednu z najväčších predajní dm na Slovensku. Jej otvorenie je spojené s podporou realizácie jedného z troch klimatických projektov pripravených Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, a to modelového riešenia zachytávania zrážkových vôd Kaskády, obnovy a starostlivosti o vzácne lesostepné lúky Devínskej Kobyly alebo obnovy orchideových pasienkov v Podunajských Biskupiciach. O tom, ktorému projektu finančná podpora z dm poputuje, rozhodne verejnosť, ktorá sa do 30. septembra do 16.30 hodiny zapojí do hlasovania prostredníctvom www.mojadm.sk/nivy.

Projekt bude podporený finančným príspevkom, keď dm zdvojnásobí svoj obrat z novej predajne nablokovaný v prvý deň jej otvorenia v čase od 15.30 do 16.30 hodiny a uvedenú sumu daruje jednému z týchto projektov. V tomto čase bude za jednou z pokladní v novootvorenej predajni blokovať zákaznícke nákupy aj známa greenfluencerka Natália Pažická.

Nová predajňa bude otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Na privítanie sú pre zákazníkov v prvé štyri dni otvorenia predajne pripravené 15-násobné body za celý nákup, ktoré získajú po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. Pre všetkých zákazníkov je v deň otvorenia pripravený k nákupu zdarma aj produkt z radu Pro Climate, a to prostriedok na umývanie riadu nature Pro Climate Ultra, a permanentná taška.

Projekty, za ktoré je možné hlasovať:

Kaskády

Modelové riešenie zachytávania zrážkových vôd na verejnom priestranstve v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy na verejnom priestranstve v mestských častiach Karlova Ves – Dlhé Diely, verejný priestor medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej.

BROZ-kaskády. Foto: dm

Obnova a starostlivosť o vzácne lesostepné lúky Devínskej Kobyly

Devínska Kobyla patrí medzi prírodné klenoty nielen Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Jedinečná poloha, geologické podložie, klíma, ale aj nepretržité ľudské aktivity dali za vznik jedinečnej biodiverzite. Po tom, čo v 50. rokoch 20. storočia zaniklo tradičné využívanie svahov Devínskej Kobyly na pastvu hospodárskych zvierat, začalo územie intenzívne zarastať náletovými a často aj inváznymi rastlinami. Dlhodobým cieľom ochranárov bolo prinavrátiť tradičnú pastvu na Devínsku Kobylu. Od roku 2013 sa tento cieľ podarilo naplniť a vďaka spolupráci BROZ a ŠOP SR sa objavilo prvé stádo približne 40 kôz. V súčasnosti sa tu pasú dve stáda s celkovým počtom približne 90 zvierat. Cieľom do budúcnosti je pastvu rozšíriť na ďalšie plochy, ktoré boli v rámci Devínskej Kobyly vybrané na ďalšiu obnovu.

BROZ-lesostepné lúky. Foto: dm

Obnova orchideových pasienkov v Podunajských Biskupiciach

Južne od Bratislavy v okolí Dunaja sa nachádzajú vzácne orchideové pasienky. Vďaka pastve v minulosti sa na nich vyvinulo vzácne druhové zloženie rastlín a hmyzu. Dlho však tieto lokality boli bez tradičného manažmentu, teda pasenia a kosenia, a tak začali zarastať krovinami a starou trávou. Aby bola opätovne obnovená ich krása, boli na pasienky privedené ovce a kozy. Tie pomáhajú prinavrátiť pasienkom ich pôvodnú druhovú bohatosť. Pastvu sa takto doposiaľ podarilo obnoviť v prírodnej rezervácii Kopáčsky ostrov a Panský diel. Aj ďalšie pasienky a ich vzácna biodiverzita – orchidey, fúzače či roháče – potrebujú pasúce sa pomocníčky. Ako ďalšie aktivity v tomto území je plánované rozširovať vzácne orchideové pasienky. Prakticky to znamená ich prípravu, vyčistenie a následnú starostlivosť o zvieratá.

BROZ-orchideové pasienky. Foto: dm

