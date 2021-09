Zahraniční turisti minuli na Slovensku takmer 50 miliónov eur, ale štedrí boli aj domáci

Zahraničných turistov na Slovensku síce pre pandémiu koronavírusu nie je mnoho, ale o to viac nakupujú. V lete na Slovensku so svojimi platobnými kartami minuli 47 miliónov eur, čo je porovnateľné s minulým rokom. Podobne štedro sa správali aj domáci turisti. Vyplýva to z kartových údajov Global Payments.

Spomedzi zahraničných turistov na Slovensku najviac minuli Česi, ktorí počas prázdnin utratili kartou 7,6 milióna eur. Druhí v poradí sú Rakúšania s 1,8 miliónami eur a tretí Angličania s necelým miliónom.

O ďalšie miesta v rebríčku utrácania sa delia Maďari so 700-tisíc eurami, po ktorých nasledujú Holanďania s 540-tisícmi. Presne pol milióna u nás rovnako zaplatili kartou občania Švajčiarska, Poľska a Írska.

Obľúbené boli aj vodné lokality

Vysoké Tatry dosiahli cez leto výnos vo výške 1,2 milióna eur, čo je o stotisíc eur viac než vlani. Ešte lepšie je na tom Slovenský raj, kde tržby dosiahli výšku 4,6 milióna eur, podstatný nárast v porovnaní s minuloročnými 2,8 miliónmi eur. Veľmi populárna bola aj Banská Bystrica, kde tržby vzrástli z minuloročných 6,1 milióna eur na súčasných 7,6 milióna eur.

Demänovská dolina v Nízkych Tatrách zarobila 239-tisíc eur, o 23-tisíc viac ako vlani. Terchová si pripísala takmer dvojnásobok z minuloročných 222-tisíc, a to 404-tisíc eur.

Veľmi obľúbené boli aj vodné plochy. Zemplínska šírava dosiahla výnos vo výške 1,6 milióna eur, o pol milióna viac ako vlani. Liptovská Mara v porovnaní s minulým rokom zvýšila tržbu tiež o pol milióna, a tak zarobila 1,5 milióna eur. Nárast hlási aj Orava, kde sa z minuloročných 944-tisíc dostali na 1,2 milióna eur.

Mnohých turistov odradili opatrenia

Niektoré turisticky obľúbené miesta však takéto zisky nedosiahli. V Levoči sa tržby zvýšili z 241-tisíc eur na 262-tisíc, v Banskej Štiavnici z 1,3 milióna na 1,4 milióna eur a napríklad v Bardejove zostali na úrovni minulého roku vo výške 5,5 milióna eur.

„Veľa turistov od návštevy SR odradilo júlové sprísnenie vstupných podmienok. Povinné očkovanie, testovanie či dokonca karanténa ich donútili zmeniť plány a buď zostať doma, alebo si zvoliť inú destináciu. Bez júlového uzatvorenia hraníc by tohtoročná sezóna bola určite lepšia,“ uviedol obchodný riaditeľ Global Payments Erik Brinkáč.

Global Payments je najväčší poskytovateľ platobných služieb a technológií na svete. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta, má 24-tisíc zamestnancov a 3,5 milióna klientov. Ročne spracuje viac ako 50 miliárd transakcií.