Zahraničný výbor sa bude zaoberať únosom Vietnamca, ministra Lajčáka žiadajú o účasť na rokovaní

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Zahraničný výbor Národnej rady SR sa bude zaoberať kauzou únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha cez Slovensko.

Uzniesli sa na tom v stredu poslanci výboru s tým, že chcú, aby minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák prišiel na najbližšie možné rokovanie výboru. Na rezort okrem toho pošlú otázky týkajúce sa únosu. Tento bod navrhol do rokovania zaradiť Martin Klus (SaS).

Na prelet je potrebné povolenie

Klus argumentoval, že pokiaľ ide o let slovenského špeciálu nad Poľskom, podľa poľského leteckého zákona v prípade medzinárodných letov štátneho či iného významu na základe diplomatickej dohody kompetentná autorita cudzieho štátu oznámi úmysel vykonať civilný let lietadlom ministrovi zodpovednému za zahraničné veci (PL), a to nie neskôr ako desať dní pred plánovaným letom, pričom je potrebné uviesť dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore Poľska.

Podľa ich zákona takisto poľský minister zahraničných vecí podá oznámenie predsedovi úradu civilného letectva, keďže o udelení povolenia na prelet informuje predseda úradu kompetentnú autoritu cudzieho štátu, v tomto prípade Slovenska, prostredníctvom ministra zahraničných vecí.

Žiadajú odpovede na otázky

V tejto súvislosti žiada Zahraničný výbor NR SR rezort diplomacie o odpovede na otázky, kto je zmieňovanou kompetentnou autoritou cudzieho štátu, teda Slovenskej republiky, či bola touto autoritou dodržaná desaťdňová lehota, aký bol uvedený dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore Poľska vrátane účastníkov letu, a či bol medzi účastníkmi letu zmieňovaný aj vtedajší podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Okrem toho žiada zahraničný výbor rezort diplomacie o bezodkladné zodpovedanie otázky, či prichádza do úvahy, že by Slovensko stiahlo svoje zastúpenie z Vietnamu, prípadne by vypovedalo vietnamského veľvyslanca zo Slovenska, ak sa dokáže, že ten o pobyte Trinh Xuan Thanha na Slovensku klamal.

Ochrankári sú prekvapení

Denník N vo štvrtok 2. augusta zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha.

Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych.

Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň, v stredu 26. júla 2017, do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov. Podrobne potom opisuje, ako sa unesený Vietnamec dostal až do lietadla.