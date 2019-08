Zajtra štartuje Slížovica, Skindred strávia v Nitre dva dni!

V Agrokomplexe Nitra štartuje zajtra ôsmy ročník festivalu Slížovica. Okrem hosťujúcej kapely Horkýže Slíže zahrajú Inekafe, Davová psychóza, Zoči Voči, Le Payaco, Heľenine oči, Ranná nevoľnosť, česká Vypsaná fixa a John Wolfhooker Nebude chýbať ani fantastický zahraničný hosť – britská rocková skupina Skindred. Kapela strávi v Nitre dva dni, takže ju priaznivci môžu aj stretnúť. Organizátori si pripravili množstvo noviniek a vychytávok – väčší areál, úžasnú gastrozónu, komfortnú relaxzónu a atrakcie pre deti aj dospelých. Fanúšikovia si môžu zasúťažiť s moderátormi Anténa Rock a zažiť obľúbenú Hecovačku naživo. A samozrejme nemôže chýbať špeciálne festivalové tričko!

Areál festivalu sa otvára o 13:00 a fanúšikovia môžu vstupovať hlavným vchodom do Agrokomplexu Nitra. Vstupenky budú dostupné aj na mieste, ale kúpu si netreba odkladať. Minulý rok bola totiž Slížovica vypredaná a mnohí sa do areálu nedostali.

„Prosíme návštevníkov, aby do areálu nevnášali žiadne sklo a žiadne ostré predmety. Pri vstupe dostanú výmenou za vstupenku náramky. V blízkosti pri N centre je aj bankomat. Pred hlavným vchodom do areálu je parkovisko, ktoré je v réžii Agrokomplexu, a teda je spoplatnené. Zdarma sa dá parkovať v okolí, je tam sídlisko, prípadne pozdĺž Akademickej ulice. Hlavne prosíme fanúšikov, aby sa nepomýlili a nešli na autocvičisko, čakáme ich v Agrokomplexe v Nitre,“ upozorňuje s úsmevom Silvia Rákociová, jedna z organizátoriek festivalu.

Na Slížovici si budú môcť návštevníci kúpiť tričko exkluzívne k tomuto ročníku festivalu. Nebudú chýbať ani limitovaná séria plastových nevratných pohárov s potlačou kapely Horkýže Slíže.

„Každoročnou súčasťou festivalu sú tričká Slížovica, ktoré sú vždy iné. Snažíme sa prepojiť niečo, čo je typické pre Nitru, vniesť do neho kúsok domova. Ale zároveň to prepojiť s názvami kapiel tak, aby to bolo pekné, aby to fanúšik chcel nosiť celý rok, nie iba si to zakúpil a odhodil. Sú to teda limitované edície. Pripravené sú tričká aj pre malých rockerov. Od zajtra nájdu v merchovom stánku fanúšikovia aj nový dizajn,“ hovorí gitarista Horkýže Slíže Doktor Juraj Štefánik.

Na akcii vystúpia Horkýže Slíže, Inekafe, Davová psychóza, Zoči Voči, Le Payaco, Heľenine oči, Ranná nevoľnosť, česká Vypsaná fixa a John Wolfhooker. Zahraničným hosťom je britská rocková kapela Skindred, ktorá mixuje štýly ako heavy metal, alternatívny rock a reggae. V roku 2011 ju časopis Metal Hammer ocenil ako Najlepšiu koncertnú kapelu. Skindred majú za sebou beznádejne vypredané turné s kapelou Disturbed a teraz vymetajú festivaly. Nitru si užijú dva dni, kto bude mať šťastie, môže ich dokonca stretnúť!

„Každý ročník chceme posúvať ďalej a priniesť ľuďom niečo viac. Tento rok je to väčší areál, rocková škola, kde si nadšenci budú môcť zahrať na hudobných nástrojoch. Ďalej atrakcie pre deti a dospelých. Horkýže Slíže si pripravili nový program a zahrajú aj skladby, ktoré nehrali, napríklad „Bernardín“. Nebude chýbať ani tradičná Lapášanka, ktorá vystúpi na malom pódiu a potom pred koncertom Horkýže Slíže na hlavnom pódiu,“ dodáva Silvia Rákociová.

Kulinárska šou Marcela Ihnačáka bude na malom pódiu 17:10. Kapela Horkýže Slíže poteší fanúšikov autogramiádou, ktorá sa uskutoční v stánku vedľa hlavného pódia o 19:30 po koncerte kapely Davová psychóza. Okrem dvoch kvalitných gastrozón má Slížovica aj pohodlnú relaxzónu. Po presťahovaní sa do väčšieho areálu ponúka väčší komfort pre ľudí. V Agrokomplexe je viac zelene, kde sa dá schovať pred slnkom. Novinkou bude príves St. Nicolaus, kde sa budete môcť do sýta napiť v dvojposchodovom bare. Oddýchnuť sa bude dať vo veľkom St. Nicolaus stane s kapacitou 300 ľudí. Fanúšikovia si môžu zahrať stolný futbal alebo zasúťažiť s moderátormi Anténa Rock. Dokonca bude aj obľúbená Hecovačka v réžii Anténa Rock.

Organizátori pripravili aj atrakcie pre deti – skákací hrad alebo autíčka. Rodičia môžu prísť s deťmi hneď, areál sa otvára o 13:00. Príďte osláviť 27-me narodeniny kapely Horkýže Slíže, stretneme sa 28. augusta 2019 v Agrokomplexe v Nitre. Pozrite si kompletný časový harmonogram koncertov, festival budú moderovať moderátori z rádia Anténa Rock. Vstupenky na Slížovicu si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/event/Slizovica-festival-2019. Cena vstupenky je 16 eur a na mieste v deň festivalu je 20 eur. Deti do 130 cm majú vstup zdarma. ZŤP-S vozíčkari majú vstup zdarma, sprievodca si hradí plnú sumu vstupenky.

