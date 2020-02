Zákaz organizácie športových podujatí v šiestich regiónoch Talianska by mohli zrušiť

Talianska vláda by od pondelka 2. marca mohla zrušiť zákaz organizácie športových podujatí v šiestich regiónoch krajiny z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu. Stane sa tak iba vtedy, ak sa situácia na severe Talianska upokojí. Na Apeninskom polostrove je viac ako 300 ľudí pozitívnych a hlásia už aj úmrtia.

Koronavírus v nedeľu zasiahol aj do diania vo futbalovej Serie A, kde odložili štyri stretnutia. Takisto zasiahol tradičný karneval v Benátkach a v niektorých oblastiach sú zavreté školy, múzea, divadlá a úrady.

Hrozí aj to, že by sa neuskutočnila tradičná cyklistická klasika Miláno – San Remo. Spomenutý zákaz najprv platil pre regióny Lombardsko, Benátsko a Piemont, neskôr ho rozšírili na ďalšie tri oblasti – Furlansko-Júlske Benátky, Emilia Romagna a Ligúria.

„Dúfam, že štatistiky nám to umožnia. Je však ešte len utorok, preto si na definitívu musíme počkať. Zdravie obyvateľov Talianska je totiž prvoradé,“ informoval minister športu Vincenzo Spadafora. Aktuálny zákaz je vyhlásený do nedele 1. marca.

V utorok v Taliansku stúpol počet nakazených osôb z 222 na 300, počet obetí je aktuálne desať. Ide predovšetkým o seniorov a osoby oslabené inými chorobami.

Počas najbližšieho zápasu by sa mali konať zápasy futbalovej Serie A, hrať by sa však malo pred prázdnymi tribúnami. Platí to aj o prestížnom a dôležitom súboji medzi Juventusom Turín a Interom Miláno.