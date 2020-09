Zákaz sťahovania aplikácii TikTok v USA začal platiť a WeChat dostal úplnú stopku

V USA od nedele začal platiť zákaz sťahovania čínskych aplikácií TikTok a WeChat, ktorý je podmienený obavami miestnych predstaviteľov o národnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

Potrebný súhlas Trumpa

Komunikačná aplikácia WeChat je pritom zakázaná úplne, videoaplikáciu TikTok budú môcť ľudia používať do novembra, len bez možnosti aktualizácie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Americké ministerstvo obchodu informovalo, že zakáže ľuďom v Spojených štátoch sťahovať aplikácie prostredníctvom všetkých obchodov s aplikáciami na všetkých platformách. Úplný zákaz TikToku, ktorý by mohol nastať 12. novembra, závisí od plánovaného partnerstva medzi americkou spoločnosťou Oracle a vlastníkom aplikácie, firmou ByteDance.

Ak bude americký prezident Donald Trump s obchodom súhlasiť a schváli ho, aplikáciu v USA nezakážu. Zatiaľ ale nie je jasné, či sa tak stane, píše BBC s tým, že by sa Trump na to mal pozrieť do nedele.

Hrozba pre národnú bezpečnosť

Trumpova administratíva tvrdí, že aplikácie predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a mohli by odovzdávať používateľské dáta Číne. Peking aj spoločnosti, ktoré aplikácie vlastnia, tieto tvrdenia opakovane popierajú.

„Na pokyn prezidenta sme podnikli významné kroky v boji proti škodlivému zhromažďovaniu osobných údajov amerických občanov v Číne,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra obchodu Wilbura Rossa. Komunistická strana Číny podľa stanoviska „ukázala prostriedky a motívy na použitie týchto aplikácií na ohrozenie národnej bezpečnosti, zahraničnej politiky a ekonomiky USA“.

Hrozby, ktoré predstavujú WeChat a TikTok, nie sú identické, no obe aplikácie zbierajú obrovské množstvo dát, vyjadril sa tiež minister.

Zákazu ministerstva obchodu predchádzali nariadenia Trumpa, ktoré podpísal v auguste. Nimi dal americkým podnikom 45 dní na to, aby s WeChatom a TikTokom prestali spolupracovať.