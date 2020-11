Zákaz vstupu do šatní i na lavičku Slovana, Kmotrík ml. pozná svoj trest za nečakaný koučing

Nečakaný koučing Ivana Kmotrika ml. v zápase futbalovej Fortuna ligy DAC 1904 Dunajská Streda – Slovan Bratislava (1:1) nezostal bez odozvy u disciplinárnych orgánov Slovenského futbalového zväzu. Vzhľadom na to, že Kmotrík ml. nemá potrebnú trénerskú licenciu a v zápase oficiálne vystupoval v pozícii vedúceho mužstva hostí, DK SFZ potrestala Slovan pokutou 2000 eur.

Zároveň Ivan Kmotrík dostal zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky až do 30. júna 2021. Štvrtý rozhodca z predmetného zápasu Milan Štrbo má pozastavený výkon akejkoľvek funkcie na dva mesiace. Stanislav Moravec, ktorý na lavičke sedel s potrebnou trénerskou licenciou, ale mužstvo nekoučoval z technickej zóny, obišiel bez trestu. Informuje o tom denník Šport.

„S takýmto prípadom sme sa ešte nestretli a to už dlho robím v disciplinárke,“ povedal predseda komisie Miroslav Vlk pre denník SME. „Pán Kmotrík bol slušný, nikoho neurážal. Do úvahy sme zobrali aj to, že bola mimoriadna situácia a realizačný tím bol v karanténe. Na druhej strane, v predchádzajúcich dvoch rokoch už bol disciplinárne stíhaný,“ pokračoval Vlk.

Ivan Kmotrík sa voči pravidlám neprevinil tým, že bol na lavičke. Normy ale neumožňujú, aby stál v technickej zóne a koučoval mužstvo. „To môže robiť len hlavný tréner alebo poverený tréner. Klub dostal súhlas od technického úseku Slovenského futbalového zväzu na to, aby pri neúčasti pôvodného realizačného tímu viedli zápas Stanislav Moravec a Szilárd Németh,“ uzavrel šéf disciplinárky Vlk pre SME.