Zákaz vychádzania bude trvať dlhšie, ako sme čakali. Koho sa týka a kto má výnimku?

Vláda v stredu rozhodla o predĺžení zákazu vychádzania. Platiť má pre všetky okresy do 14. novembra, okrem času medzi 1:00 až 5:00. Platí však niekoľko výnimiek, ktoré sú naviazané na to, či sa zdržiavate v tzv. červenom alebo zelenom okrese.

Medzi červené okresy patria tie, v ktorých sa nadchádzajúci víkend bude musieť uskutočniť aj druhé kolo celoplošného testovania na koronavírus. Dokopy ich je 45, no nie všetci sa tu budú musieť na testoch zúčastniť.

Oslobodené sú osoby mladšie ako desať rokov a tiež tí, ktorí sa preukážu negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr.

Rovnako ľudia, ktorých zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19. Mentálne postihnuté osoby, autisti, pacienti s imunodeficitom, onkologickí pacienti či osoby, ktoré budú v tom čase v nariadenej karanténe.

Červené okresy a zákaz vychádzania

Veľmi podobné výnimky platia aj v prípade zákazu vychádzania, ktorý uznesením nariadila vláda. Zákaz sa nebude vzťahovať na ľudí s negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným od 7. do 8. novembra alebo negatívnym antigénovým testom z nadchádzajúceho víkendu, prípadne z ktoréhokoľvek dňa v čase trvania zákazu.

Rovnako na vojakov, osoby v štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, lekárov či záchranárov s negatívnym PCR či antigénovým testom vykonaným od 5. do 6. novembra.

Výnimka neplatí ani pre nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt v najbližšej predajni.

Ľudia budú môcť ísť tiež do zdravotníckeho zariadenia na preventívnu prehliadku, plánovaný zákrok či pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vzťahuje sa to pritom aj na osobu, ktorá sprevádza pacienta.

Vychádzať z domu budú môcť aj osoby, ktoré sa pôjdu dať otestovať na COVID-19 či už PR testom alebo antigénovým. Tiež v prípade účasti na pohrebe, za účelom starostlivosti o blízkeho alebo príbuzného, ktorý je na to odkázaný.

Von sa bude dať ísť aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska alebo za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Odberné miesto COVID-19 v areáli košického letiska počas operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska antigénovým testom na COVID-19. Košice, 1. novembra 2020. Foto: SITA/Marek Lukáč.

Voľne sa môže pohybovať v červenom okrese dieťa do desiatich rokov či dieťa, ktoré ide do materskej, základnej či špeciálne školy. Rovnako žiak, ktorý pôjde do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zelenú budú mať aj osoby, ktoré už prekonali koronavírus a majú o tom doklad, nie starší ako tri mesiace.

Výnimku zo zákazu vychádzania majú tiež ľudia, ktorí sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta do 23. októbra. Ďalej tí, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na koronavírus. Osobám so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutí, autistom, ľuďom s imunodeficitom a onkologickým pacientom, ktorí by riskovali omeškanie pravidelného podania liečby.

Pravidlá o zákaze neplatia ani pre ľudí, ktorí boli počas 7. a 8. novembra 2020 v karanténe. Pre vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, letecký personál, posádky v lodnej doprave, pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenska, ak ho opustia do 48 hodín od vstupu.

Rovnako pre osoby, ktoré sú alebo boli v čase trvania zákazu vo väzení a vedia sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Zelené okresy a zákaz vychádzania

Väčšina výnimiek sa týka aj ľudí žijúcich v zelenom okrese. Akurát, negatívny PCR test im stačí s dátumom vykonania od 29. októbra do 8. novembra, negatívny antigénový test vykonaný od 29. októbra do 1. novembra.

Vojaci, osoby v štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúci prácu vo verejnom záujme, lekári či záchranári musia mať negatívny PCR či antigénový test vykonaný medzi 28. októbrom a 30. októbrom.

Zákaz vychádzania sa netýka ani ľudí, ktorí mali v čase celoplošného testovania nariadenú izoláciu.