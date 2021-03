Zákaz vychádzania má od stredy 3. februára nové výnimky a od 20.00 sa sprísnil, platia aj ďalšie opatrenia proti koronavírusu

Od stredy 3. marca platia na Slovensku nové opatrenia proti koronavírusu. Matovičova vláda odobrila celkovo desať okruhov, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Hlavné zmeny v opatreniach proti koronavírusu

zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom

ruší sa sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres

pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca vo všetkých interiéroch

od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne. COVID pozitívni si tak už nenakúpia

polícia výrazne zvýši kontroly dodržiavania opatrení, zapoja sa aj policajti v civile

Kto nepotrebuje negatívny test na COVID-19

osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace

ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní

osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu

Zákaz vychádzania

Zákaz vychádzania platí na Slovensku od stredy 3. marca do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda do 19. marca. Sloboda pohybu a pobytu je obmedzená od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Platnosť výnimiek zo zákazu vychádzania je obmedzená na čas od 5:00 do 20:00. Zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a lekárske ošetrenie je zachovaný od 20:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný negatívny test na COVID-19 (PCR alebo antigénový) * od 5.00 do 20.00 cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení

čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky

povolené hromadné podujatie

výdajné miesto eshopu a iných obchodov

cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku

pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy

cesta na najbližší zberný dvor * od 5:00 do 1.00 nasledujúceho dňa cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu podľa COVID automatu

pobyt v prírode v čiernom okrese (v prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres)

cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť

cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých nie je potrebný negatívny test na COVID-19 (PCR alebo antigénový) * od 5:00 do 1.00 nasledujúceho dňa zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

lekáreň

starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska

cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti

dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (v prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres) * od 5.00 do 20.00 platia aj tieto výnimky obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska

cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti koronavírusu

pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti

cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje)

styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov

cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom

zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci

zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti

súdne pojednávanie

cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska

Práca

Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu. „Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,“ informuje ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Facebook.

V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní. „Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu,“ upozornil rezort.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 1. do 7. marca Čierne okresy na Slovensku (20) Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (53) Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bratislava (I. – V.), Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice (I. – IV.), Košice – okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce Červené okresy na Slovensku (6) Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Tvrdošín

Príroda

Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. „V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Košice sú brané ako jeden okres,“ priblížil rezort vnútra.

V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.

„Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomenutých výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Žiaci a škola

Školy budú v novom režime fungovať od budúceho týždňa a nie od stredy 3. marca, ako bolo pôvodne avizované. Vo videu na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR to oznámila riaditeľka predprimárneho vzdelávania a základných škôl na rezorte školstva Anna Chlupíková.

„Pripravujeme rozhodnutie ministra školstva o tom, čo sa bude meniť a ako budeme ďalej fungovať. Toto rozhodnutie bude platiť od pondelka 8. marca. Chcem upokojiť všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení. Nemusia sa náhliť s tým, aby do zajtra všetko zvládli,“ priblížila Chlupíková. Dodala, že naďalej platí rozhodnutie ministra z pondelka 8. februára.

Od budúceho týždňa by mali byť materské školy a prvý stupeň základných škôl otvorené najmä pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Avšak prezenčná forma výučby bude možná aj pre končiace ročníky na stredných školách a pre stredné zdravotnícke školy. Tiež aj pre skupiny jeden učiteľ plus päť žiakov, a to z dôvodu, že sa nemôžu učiť dištančne online.

Naďalej platí, že jeden z rodičov sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní. Negatívny test musí mať aj žiak vo veku od druhého stupňa vyššie. Ide o žiakov, ktorí sa v škole stretávajú v skupine po päť spolu s učiteľom. Negatívnym testom sa majú naďalej preukazovať aj študenti stredných zdravotníckych škôl a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

Návštevy iných domácností

V súvislosti s návštevami iných domácností sa nič nemení. „Klasické návštevy nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané,“ upozorňuje ministerstvo vnútra s tým, že výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

Kontroly na hraniciach

Na základe rozhodnutia vlády polícia od 3. marca opäť posilnila a zintenzívnila kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, pri kontrolách policajtom vypomáhajú príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorí pôsobia s policajtmi v zmiešaných hliadkach.

„Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do SR bude vykonávaná kontrola osobnej dopravy 24 hodín denne,“ upozorňuje policajný zbor. Na menších, menej vyťažených vstupoch, budú prebiehať kontroly v exponovaných časoch a v časoch, kedy sa predpokladá na základe analýz a štatistík najväčšia intenzita dopravy.

Prejazdné hraničné priechody * hranica s Rakúskom Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica)

Bratislava – Petržalka – Berg

Bratislava – Jarovce -Kittsee (otvorený v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.)

Moravský Sv. Ján – Hohenau (otvorený v čase od 5:00 hod do 10:00 hod. a od 16:00 hod. do 22:00 hod.) * hranica s Českom diaľnica Brodské – Břeclav

Brodské – Lanžhot

Holíč – Hodonín

Skalica – Sudoměřice (nová cesta)

Vrbovce – Velká nad Veličkou

Moravské Lieskové – Strání

Drietoma – Starý Hrozenkov

Horné Srnie – Brumov – Bylnice

Lysá pod Makytou – Střelná Makov – Bílá-Bumbálka

Klokočov – Bíla

Svrčinovec – Mosty u Jablunkova * hranica s Maďarskom Čunovo – Rajka (ďialnica)

Rusovce – Rajka (stará cesta) len v časoch od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Medveďov – Vámosszabadi

Komárno – Komárom (nový most)

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Šahy – Parassapuszta

Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

Ráros – Ráróspuszta v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somosköújfalu

Kráľ – Bánréve

Hosťovce – Tornanádaska od 06:00 hod. do 18:00 h

Milhosť – Tornyosnémeti (rýchlostná cesta R4)

Milhosť – Tornyosnémeti

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cesta I/79)

Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod * hranica s Poľskom diaľnica Skalité – Zwardoň

Skalité – Zwardoň

Oravská Polhora – Korbielów

Trstená – Chyžné

Podspády – Jurgów

Mníšek nad Popradom – Piwniczna

Becherov – Konieczna

Vyšný Komárnik – Barwinek

Polícia upozorňuje, že ostatné komunikácie nie je možné využívať na vstup alebo výstup zo Slovenskej republiky. „Upozorňujeme, že budeme monitorovať aj uzatvorené hraničné priechody,“ dodávajú muži zákona.