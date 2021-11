Zákaz vychádzania na Slovensku platí od štvrtka. Aké sú výnimky a kam môžu ľudia ísť? (video)

Vláda schválila núdzový stav na 90 dní a platí od štvrtku 24. novembra. Obmedzuje tým slobodu pohybu zákazom vychádzania okrem času od 1:00 do 5:00 počas noci. Toto opatrenie bude platiť dva týždne, pričom sa bude po 10 dňoch prehodnocovať. Ak sa situácia zlepší, nastane uvoľňovanie opatrení pre zaočkovaných, v prípade zhoršenia epidemickej situácie sa opatrenia predĺžia.

Výnimky zo zákazu vychádzania

… sa týkajú nákupu nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode. Povolené bude tiež využívanie nevyhnutných služieb, ako sú okienkový predaj gastroprevádzok, výdajne e-shopov, pošta, banky, poisťovne, čistiarne, práčovne, autoservisy a STK, kľúčová služba, optiky, servisy telefónnych zariadení a kúpele zo zdravotných dôvodov.

Obmedzuje sa tiež zhromažďovanie, a to na maximálne šesť osôb alebo členov žijúcich v jednej domácnosti.

Možná bude tiež cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa, ako aj cesta na a z očkovania proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5:00 do 20:00 hod. V tomto rozmedzí je povolená aj cesta do a z jaslí a škôl so sprievodom.

V Bratislavskom kraji a v okresoch Košice a Košice – okolie je povolený aj pobyt v prírode v rámci okresu. Možné je tiež zúčastniť sa pohrebu blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst, a to rovnako od 5:00 do 20:00 hod.

Medzi výnimky zo zákazu vychádzania sa radí aj cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, ak je na to odkázaná, ako aj cesta za účelom zdravotnej starostlivosti, a to platí aj pre doprovod blízkej osoby. Povolené je venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska a cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.