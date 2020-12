Zákaz vychádzania počas Vianoc má výnimky, kostoly a lyžiarske strediská zatiaľ stopku nedostali

Na Slovensku bude opäť platiť zákaz vychádzania, a to od soboty 19. decembra od 5.00 ráno do nedele 10. januára. Rozhodla o tom vláda na stredajšom zasadnutí, pretože situácia v súvislosti s koronavírusom sa zhoršuje – pribúdajú infikovaní, hospitalizovaní a aj úmrtia.

Video: Tlačová konferencia o zákaze vychádzania

Otvorené budú len nevyhnutné obchody

Od soboty sa zavrú aj všetky obchody, okrem nevyhnutných ako sú potraviny, lekárne či drogérie. Cestovanie medzi okresmi zakázané nebude. Otvorené môžu byť aj lyžiarske strediská, pretože ide o individuálny šport.

Štandardnou výnimkou zo zákazu vychádzania je cesta k lekárovi, do lekárne, na pohreb, uzavretie manželstva či krst. Bude možné ísť tiež do banky, na poštu, do zásielkovní, ale aj do výdajných miest e-shopov, ak si objednáte tovar cez internet.

Vláda odporúča všetkým osobám na území Slovenska prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny a pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19. Pred osobnými stretnutiami s rodinou by ste však mali skôr uprednostniť komunikáciu prostredníctvom internetu. Vyhýbať blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami by ste sa mali aj v exteriéri. Firmy by mali podľa odporúčania vlády v maximálnej možnej miere umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office.

Medzi výnimkami je aj cesta na bohoslužbu a späť, ale o tom, či budú bohoslužby povolené má rozhodnúť hlavný hygienik. Počas zákazu vychádzania sa môžu stretnúť maximálne dve domácnosti, ktoré takto vytvoria tzv. bublinu.