Zákaz zahaľovania tváre na verejnosti platí už v niektorých štátoch, SNS ho chce aj na Slovensku

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana považuje za nutné presadiť aj do našej legislatívy zavedenie primeranej regulácie, ktorá jednoznačne zadefinuje, že osoby pohybujúce sa vo verejnom priestore si budú musieť ponechať nezakryté a rozpoznateľné črty tváre od brady až po vlasy tak, aby v prípade potreby bola možná ich bezproblémová a pohotová identifikácia.

Národniari to uvádzajú v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Výnimkou podľa nich môžu byť len špecifické a opodstatnené zdravotné dôvody, či výkon práce na pracovisku u profesií, kde sú prekrytia tváre ochrannými prostriedkami potrebné.

Problém pre bezpečnostné zložky

SNS naráža na to, že v súvislosti so zavádzaním nových, efektívnejších, elektronických a digitálnych technológií do procesov bezpečnostného monitorovania verejného prostredia predstavuje zakrývanie tváre rozličnými maskami, biologickými a protiprachovými rúškami, kuklami, ale aj iný mi prostriedkami zahaľovania, stál

e väčšie problémy pre bezpečnostné zložky.

Podľa národniarov úplné alebo čiastočné zahaľovanie tváre rôznymi spôsobmi a ochrannými pomôckami totiž znemožňuje nielen priamu, ale aj elektronickú identifikáciu návštevníkov na kontrolných stanovištiach rozličných športových a kultúrnych podujatí, cestujúcich v hromadnej doprave, či klientov v bankách, nákupných centrách a obchodoch, na ktoré kriminálne živly, ale aj teroristi často orientujú svoju pozornosť.

Zákon prijali aj iné krajiny

Preto v posledných rokoch mnohé vyspelé európske krajiny ( Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko, Turecko) zavádzajú legislatívne opatrenia regulujúce používanie prostriedkov znemožňujúcich identifikáciu osôb pohybujúcich sa vo verejnom priestore.

„Ani Slovenskej národnej strane nie je ľahostajná bezpečnosť občanov Slovenska, tak ako nie je bezpečnosť vlastných občanov ľahostajná ďalším krajinám Európskej únie, v ktorých už čiastočný alebo úplný zákaz zahaľovania tváre úspešne uplatňujú,“ uvádza SNS.