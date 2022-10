Zákazníci McDonald’s opäť pomáhali a počas McHappy Day sa vyzbieralo pre detské nemocnice 49.003 eur

V mesiaci október sa v reštauráciách McDonald’s každoročne koná tradičná charitatívna akcia s názvom McHappy Day. Tento rok nebol žiadnou výnimkou a špeciálny deň, počas ktorého mohli zákazníci kúpou hranolčekov prispieť na pomoc deťom hospitalizovaným v slovenských nemocniciach, sa konal v piatok 7. októbra. Za jeden deň sa podarilo vyzbierať 49.003 eur, ktoré poputujú do neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC) a budú použité na plánované rekonštrukcie ďalších detských oddelení slovenských nemocníc.

Kúpou hranolčekov zákazníci prispeli na dobrú vec

Charitatívna akcia, ktorú ľudia poznajú pod názvom McHappy Day, sa koná v reštauráciách McDonald’s po celom Slovensku pravidelne od roku 2003. V rámci jedného dňa môžu zákazníci obľúbeného reťazca rýchleho občerstvenia prispieť objednávkou hranolčekov na dobrú vec a podporiť tak pripravované projekty neziskovej organizácie RMHC. Tá prostredníctvom finančných prostriedkov vyzbieraných v reštauráciách rekonštruuje a modernizuje nemocničné izby, spoločné priestory a oddychové zóny detských oddelení po celom Slovensku. Okrem toho však zabezpečuje aj najmodernejšie zdravotnícke prístroje a zariadenia a pomáha rodinám hospitalizovaných detí byť počas týchto ťažkých časov spolu, čím sa môže značne urýchliť aj ich rekonvalescencia.

Tento rok dobročinná akcia pripadla na piatok 7. októbra a polovicu tržieb z predaných hranolčekov počas tohto dňa spoločnosť McDonald’s venovala neziskovej organizácii RMHC. Zákazníkom sa podarilo vyzbierať 49.003 eur, ktoré budú použité aj na prebiehajúcu rekonštrukciu v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. „Podpora zákazníkov McDonald’s je nielen v rámci akcie McHappy Day, ale aj počas celého roka obrovská a nesmierne nás teší, že sa v našej spoločnosti nachádza množstvo ľudí, ktorí sa dokážu takto krásne spojiť a pomôcť hospitalizovaným deťom a ich rodinám. Finančné prostriedky, ktoré sa tento rok podarilo vyzbierať, budú použité na súčasné a plánované rekonštrukcie. Jednou z nich je aj momentálne prebiehajúca obnova čakární a izieb Oddelenia ORL v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. V priestoroch čakární pred ambulanciami dôjde ku kompletnej výmene podláh, svietidiel, dverí, zakúpeniu nových pohodlných lavíc, ktoré sú vzájomne oddelené paravánmi, ale aj kresla na dojčenie. Zároveň na lôžkovom oddelení budú obnovené izby interiérovými nátermi vrátane nových ochranných líšt na steny a hravými tapetami,“ hovorí Hana Erat, výkonná riaditeľka n.o. Ronald McDonald House Charities na Slovensku.

Hana Erat, riaditeľka n.o. RMHC, pri odovzdávaní zrekonštruovaných priestorov detskej nemocnice v Nitre. Foto: McDonald's

V roku 2022 odovzdali zrekonštruované oddelenia dvom slovenským nemocniciam

Nezisková organizácia RMHC, ktorá pôsobí na Slovensku už od roku 2003, stihla od januára tohto roka zrekonštruovať a odovzdať vynovené priestory nemocniciam v dvoch slovenských mestách. Na Oddelení dojčiat a batoliat Univerzitnej nemocnice v Martine došlo k rozsiahlej rekonštrukcii, v rámci ktorej bola vymenená podlaha, vymaľované steny interiéru a starý nábytok a kuchynka boli kompletne nahradené. Podobnou rekonštrukciou si prešla aj Klinika detí a dorastu vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde renovačné práce prebiehali na dvoch oddeleniach. Okrem výmeny podláh, radiátorov, svietidiel, dverí či vymaľovania stien pribudol na oddelenia nový nábytok, televízory, magnetická tabuľa slúžiaca na vzdelávacie účely alebo plne vybavená kuchynská linka so vstavanou chladničkou a mikrovlnou rúrou. V týchto dňoch sa tiež dokončuje rekonštrukcia košickej nemocnice.

Okrem charitatívnych aktivít so samolepkami ručičiek či vianočných motívov, alebo špeciálneho McHappy Day dňa, môžu zákazníci McDonald’s prispievať neziskovej organizácii RMHC aj prostredníctvom zaokrúhľovania sumy pri platbe na digitálnych kioskoch. Týmto spôsobom môžu počas celého roka poskytovať finančnú podporu neziskovej organizácii a pomáhať s modernizáciou a rekonštrukciou ďalších detských oddelení. V priestoroch reštaurácií sú umiestnené taktiež kasičky, ktoré sa nachádzajú pri pokladniach, do ktorých môžu prispievať zákazníci preferujúci tradičný spôsob platby. Novinkou je vo vybratých reštauráciách na drive možnosť platby cez samostatný vonkajší terminál s predvolenou sumou 1 euro, ktoré putuje vždy na účet n.o. RMHC.

