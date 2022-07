Zákazníci Tesca už po 11.-krát rozhodujú o podpore komunít. Projekty si rozdelia takmer 170-tisíc eur

V Tesco obchodoch štartuje hlasovanie o podpore 231 komunitných projektov v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame.

Presne 336 projektov s nápadmi, ako zlepšiť život v komunitách, sa uchádzalo na jar tohto roku o zapojenie do grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame. Obľúbený program už po jedenástykrát podporí vybrané aktivity na Slovensku v celkovej sume vyše 169-tisíc eur. O výške podpory rozhodnú zákazníci priamo v obchodoch Tesca od 11. júla 2022 do 7. augusta 2022 odovzdaním hlasovacích žetónov.

Z viac ako 330 projektov vybrala nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z expertov z neziskového sektora a zástupcov Tesca, 231 projektov, ktoré postupujú a uchádzajú sa o hlasy zákazníkov.

V prospech víťazných projektov môžu hlasovať zákazníci priamo v obchodoch Tesco od 11. júla 2022 do 7. augusta 2022. V tomto období dostanú nakupujúci v Tescu za každý svoj nákup jeden hlasovací žetón, ktorým môžu podporiť vybraný projekt. V každej obchodnej prevádzke Tesco sa nachádzajú stojany s tromi projektmi z blízkeho okolia. Projekt, ktorý od zákazníkov dostane najvyšší počet žetónov, získa od Tesca podporu vo výške 1 300 eur. Projekt s druhým najväčším počtom žetónov bude podporený sumou 600 eur a nápad na treťom mieste dostane 300 eur.

„Sme hrdí na to, že začíname ďalšiu desaťročnicu nášho grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tešíme sa, že sa každý rok o našu podporu uchádza viac ako 300 projektov. To je dôkazom, že v komunitách naprieč celým Slovenskom pôsobí mnoho aktívnych ľudí, ktorí vymýšľajú projekty na zlepšenie života celého okolia. Do tohtoročnej edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame boli prihlásené najmä projekty z oblasti zdravia, ochrany životného prostredia a kultúry. Držíme palce všetkým postupujúcim projektom a ďakujeme našim zákazníkom za aktívnu účasť na hlasovaní,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca.

Tesco dlhodobo podporuje komunity vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobí. V doterajších 10 edíciách projektu reťazec finančne podporil až 1 848 projektov celkovou sumou 1 514 200 eur. Zákazníci odovzdali projektom v rámci hlasovania spolu viac ako 30 miliónov žetónov.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rôzne verejnoprospešné iniciatívy a projekty, a to z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Finančnú podporu môžu získať projekty na vybudovanie detských ihrísk, cyklotrás, športovo-relaxačnej zóny, založenie hmyzieho hotela, ochranu včiel, ako aj na záchranu kultúrneho dedičstva či zlepšenie vzdelávania. O podporu sa môžu uchádzať aj návrhy na aktivity, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s následkami koronakrízy alebo sa zameriavajú na zdravie a imunitu.

Celkový zoznam víťazných projektov z minulých edícií je k dispozícii na webstránke grantového programu.

S podporu programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa už zrealizovalo v regiónoch popri stovkách iných projektov napríklad:

105 kultúrnych podujatí

58 ihrísk

199 vzdelávacích aktivít

154 úprav verejných záhrad a parkov

13 detských táborov

21 pomocí pre útulky pre zvieratá

8 aktivít na ochranu včiel

