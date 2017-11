Zákaznícky najobľúbenejšou značkou na Slovensku je RegioJet

BRATISLAVA 15. novembra 2017 (WBN/PR) – Podľa novej štúdie KPMG s názvom DNA zákazníckej skúsenosti očakávania svojich zákazníkov najlepšie napĺňa súkromný autobusový a vlakový dopravca RegioJet. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili aj Martinus.sk, CINEMAX, IKEA a Lidl. Tieto spoločnosti najlepšie rozumejú potrebám svojich zákazníkov, vážia si ich, ponúkajú relevantné produkty a služby, vedia poradiť a zároveň sú priateľské a slušné. Celkovo najúspešnejším sektorom je odvetvie maloobchodu.

Prieskum DNA zákazníckej skúsenosti je unikátna štúdia o skúsenostiach slovenských zákazníkov so značkami, ktorých sú klientami alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol roka. Výpovede 2 200 respondentov z celého Slovenska sa hodnotili jedinečnou metodikou šiestich pilierov, ktorú vyvinula spoločnosť KPMG Nunwood.

Čo pre aktuálneho šampióna slovenského rebríčka – spoločnosť RegioJet, znamená zákaznícka skúsenost? „Spätná väzba, ak sa zákazník sám rozhodne zdieľať, s čím bol spokojný alebo v čom by sme sa naopak mali zlepšiť, je to najcennejšie, z čoho sa môžete poučiť. Zákazník tým ušetril našu prácu a priamo nás nasmeroval svojou skúsenosťou správnym smerom,“ hovorí Radim Jančura, riaditeľ spoločnosti RegioJet.

Z výsledkov štúdie KPMG vyplynulo, že najdôležitejším faktorom zákazníckej skúsenosti na Slovensku je personalizácia, čiže pochopenie a prispôsobenie sa potrebám a pocitom zákazníka. Slovenskí zákazníci veľmi pozitívne hodnotia, ak spoločnosti konajú rýchlo, efektívne, jednoducho a bez zbytočných prekážok.

Medzi sektormi dominoval v oblasti zákazníckej skúsenosti maloobchod. Jeho zástupcovia obsadili polovicu z prvej desiatky najlepšie hodnotených spoločností na Slovensku. Spoločnými prvkami pozitívnej zákazníckej skúsenosti pri nákupe v maloobchode boli najmä veľký výber kvalitného sortimentu, prehľadná webová stránka a e-shop, rovnako ako rýchlosť, s akou im bol doručený tovar. Nákup v kamennej predajni preferovala viac ako polovica zákazníkov.

„Slovenský zákazník citlivo vníma prostredie, v ktorom nakupuje, a s rozvojom ekonomiky a spoločnosti stúpajú jeho nároky na kvalitu poskytovaných služieb. Pochopenie zákazníka a jeho spokojnosť sú dnes priamo prepojené s komerčným úspechom firmy,“ skonštatoval Rudolf Sedmina, Partner oddelenia manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.

Rovnakou metodikou sa tento rok hodnotili aj skúsenosti zákazníkov v Českej republike. Zásadným elementom zákazníckej skúsenosti u našich západných susedov sa stal pilier integrity. Český zákazník oceňuje, ak sú spoločnosti férové a hovoria pravdu. Slovenskí aj českí zákazníci pozitívne vnímajú schopnosť firiem efektívne riešiť problémy, ak nastanú. Priestor na zlepšenie vidia v napĺňaní zákazníckych očakávaní a v empatii.

O štúdii

Prieskum DNA zákazníckej skúsenosti pripravila spoločnosť KPMG Nunwood, ktorého Customer Experience Excellence Center je celosvetovo najväčší think-tank na zákaznícku skúsenosť. Každoročne hodnotí najlepšie značky sveta a zostavuje rebríček Top 100 zákaznícky najobľúbenejších spoločností. Na základe jeho dlhoročných výskumov sa každá vynikajúca zákaznícka skúsenosť dá popísať ich jedinečnou metrikou šiestich pilierov – The Six PillarsTM. Touto metodikou sa prieskum realizoval na Slovensku po prvýkrát. Zber dát sa uskutočnil v druhom kvartáli roka 2017. Svoju skúsenosť so 120 značkami v 8 sektoroch vyjadrilo 2 200 respondentov z celého Slovenska, čím vzniklo 33 000 unikátnych hodnotení. Štúdiu v slovenskom jazyku nájdete TU.