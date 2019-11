Zakazujú mi hrať vlastnú hudbu, obvinila Taylor Swift bývalé vydavateľstvo

Americká speváčka Taylor Swift obvinila hudobné vydavateľstvo Big Machine Records, v ktorom vyšli všetky jej albumy okrem toho zatiaľ posledného, že jej zakazuje hrať jej vlastné skladby. Predstavitelia vydavateľstva vzápätí reagovali vyhlásením, podľa ktorého si speváčka údajne vymýšľa a napísali, že sa snažia len o „priamu a úprimnú diskusiu“ s ňou o právach k jej skladbám.

Ide pritom už o ďalšie kolo konfliktu medzi speváčkou a Big Machine Records. To prvé sa rozhorelo v júni, keď práva na speváčkine nahrávky predal majiteľ vydavateľstva Scott Borchetta hudobnému manažérovi Scooterovi Braunovi.

Pre Taylor Swift to bol problém okrem iného preto, lebo podľa jej vlastných slov sa s ňou o tomto predaji nikto vopred nebavil. Navyše, Braun, ktorý je okrem iného manažérom Justina Biebera a Demi Lovato, je nielen podľa Swift, ale aj podľa ďalších umelcov bezškrupulóznym biznismanom, ktorý umelcov len využíva a vydiera.

Swift už vo štvrtok na Twitteri aj Instagrame oznámila, že jej Braun s Borchettom nechcú dovoliť spievať jej vlastné skladby, s výnimkou tých z aktuálneho albumu Love, na ktorý ako jediný nemajú práva, a to dokonca ani na blížiacich sa American Music Awards.

Tie sa uskutočnia 24. novembra a speváčka si má na nich prevziať ocenenie pre najlepšieho umelca desaťročia. Braun s Borchettom nechcú Swift umožniť použitie jej skladieb ani v dokumentárnom seriáli, ktorý o nej pripravuje spoločnosť Netflix, dodala speváčka.

„Ja len chcem, aby som mohla hrať MOJU VLASTNÚ hudbu. To je všetko,“ napísala speváčka na sociálne siete, na ktorých sa zakrátko stali hitom tagy ako „IStandWithTaylor“ či „FreeTaylor“.

Label Big Machine Records v piatok odpovedal stanoviskom, v ktorom uvádza, že speváčkine tvrdenia sú údajne „založené na nesprávnych informáciách“. „Taylor, príbeh, ktorý si vytvorila, neexistuje. Všetko, o čo žiadame, je priama a úprimná diskusia,“ napísali Braun s Borchettom.

K situácii sa v piatok vyjadrila aj speváčkina manažérka Tree Paine, ktorá potvrdila, že Braun s Borchettom jej vyslovene zakázali používať akékoľvek piesne z jej radových albumov s výnimkou posledného.

Zákaz boli ochotní stiahnuť len vtedy, ak speváčka splní dve podmienky: Začne so svojím bývalým vydavateľstvom komunikovať, a zaviaže sa, že svoje staršie albumy nebude sama odznova nahrávať, aby skladby z nich mohla ďalej používať – čo bol jej plán, o ktorom informovala už v auguste.

Taylor Swift sa v tomto spore zastalo viacero umelcov a celebrít vrátane modelky Gigi Hadid či speváčky Halsey. Braun s Borchettom „sa spoliehajú na to, že ľudia sa za ňu nepostavia, a že si povedia, že len preháňa – ale mýlia sa,“ napísala v piatok na sociálne siete Halsey.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) a Lover (2019). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 23 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 – 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).