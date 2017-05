Základ ruského tímu na MS v hokeji 2017 tvoria hráči Petrohradu a CSKA Moskva

MOSKVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Kapitánom ruskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku bude Sergej Moziakin. Útočníkovi Magnitogorska budú v pozícii lídrov kabíny pomáhať asistenti Vadim Šipačov a Anton Belov.

Základ ruského mužstva tvoria hokejisti Petrohradu a CSKA Moskva. Z tímu víťaza Gagarinovho pohára nominoval tréner Oleg Znarok až osem hráčov, z CSKA sedmičku. Najmladší v mužstve je Kiril Kaprizov. Najlepší strelec posledných majstrovstiev sveta do 20 rokov pred časom prestúpil z Ufy do CSKA. O góly by sa mali starať predovšetkým Artemij Panarin a Nikita Kučerov.

Rusom chýbajú zranení Pavel Daciuk a Iľja Kovaľčuk, Alexander Radulov je bez zmluvy a nechce riskovať. Zbornú môžu ešte posilniť hokejisti z NHL, v druhom kole play-off proti sebe hrajú Jevgenij Malkin z Pittsburghu a Alexander Ovečkin z Washingtonu. „Takto nerozmýšľame. V NHL sa stále hrá, my máme v mužstve kvalitných hráčov, ktorí v príprave poctivo pracovali,“ povedal podľa championat.com tréner Znarok.

MS v hokeji 2017 – nominácia Ruska:

Brankári: Andrej Vasiljevskij (Tampa Bay, NHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva), Igor Šesťorkin (Petrohrad).

Obrancovia: Ivan Provorov (Philadelphia, NHL), Anton Belov, Arťom Zub (obaja Petrohrad), Alexej Bereglazov, Viktor Antipin (obaja Magnitogorsk), Andrej Mironov (Dinamo Moskva), Vladislav Gavrikov (Jaroslavľ), Bogdan Kiselievič, Michail Naumenkov (obaja CSKA Moskva).

Útočníci: Artemij Panarin (Chicago, NHL), Nikita Kučerov, Vladislav Namestnikov (obaja Tampa Bay, NHL), Roman Ľubimov (Philadelphia, NHL), Sergej Plotnikov, Nikita Gusev, Vadim Šipačov, Jevgenij Dadonov, Alexander Barabanov (všetci Petrohrad), Sergej Moziakin (Magnitogorsk), Andrej Svetlakov, Ivan Telegin, Valerij Ničuškin, Sergej Andronov (všetci CSKA Moskva), Vladimír Tkačov (Kazaň), Kiril Kaprizov (Ufa).