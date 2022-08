Zakladanie eseročky je zdĺhavé a chaotické, podnikatelia skritizovali Kolíkovej novelu zákona

Zámer Ministerstva spravodlivosti SR zjednodušiť zakladanie spoločností s ručením obmedzeným má podľa podnikateľov nedostatky.

Chaos v praxi

V zásadných pripomienkach totiž viacerým ustanoveniam predložému návrhu novely Obchodného zákonníka vyčítajú zmätočnosť a nejednoznačnosť, dokonca podľa nich vyvolávajú právnu neistotu.

Ako ďalej konštatuje Klub 500, zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť postavené najmä na zjednodušenom procese jej založenia, a nie v zjednodušení obsahu listín.

Prvotný zápis spoločnosti

Podnikatelia taktiež žiadajú, aby rezort spravodlivosti prehodnotil rozhodnutie, že prvotný zápis spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným postupom bude vykonávať iba Okresný súd Žilina.

„Navrhujeme ponechať v súčasnosti platný stav, že registrovým súdom bude súd podľa sídla zakladajúcej spoločnosti. Poukazujeme na rozpor a nesystémovosť ustanovenia, ktorým ak má prvozápis podľa tejto navrhovanej úpravy vykonávať jediný súd v Žiline a listiny sa majú do zbierky ukladať v registrovom súde v obvode sídla. Považujeme takúto úpravu za chaotickú a v praxi môžu nastávať problémy pri administrácií spisovej dokumentácie,“ tvrdí Klub 500.

Znížovanie výšky poplatkov

Republiková únia zamestnávateľov zase navrhuje znížiť súdny poplatok pri zápise s.r.o. a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom.

Ako objasňuje, vzhľadom na to, že ide o založenie zjednodušeným spôsobom, predpokladá, že takýto spôsob budú využívať najmä mikro a malé podniky, pre ktoré je finančné zaťaženie dôležitým hodnotiacim faktorom.

„Máme za to, že znížený súdny poplatok za zápis by bol pre tieto spoločnosti založené zjednodušeným spôsobom atraktívnejší a využívali by ho vo vyššej miere,“ poukazujú zamestnávatelia.

Posilňovanie princípu právnej istoty

Obe organizácie kritizujú podmienky, ktoré musí spoločnosť s ručením obmedzeným splniť, aby sa mohla založiť zjednodušeným spôsobom. Tie podľa nich neboli dostatočne odôvodnené a žiadajú, aby rezort spravodlivosti uviedol, na základe akých skutočností, faktov, dát a dôkazov boli stanovené.

„Na základe uvedeného upriamujeme pozornosť predkladateľa aj na priority vlády uvedené v programovom vyhlásení spočívajúce v posilnení princípu právnej istoty prostredníctvom zavedenia a dodržiavania legislatívneho procesu založeného, okrem iného, aj na princípe tzv. evidence based policy, teda aby rozhodovanie o verejných politikách a legislatíve bolo robené vždy na základe dôkazov,“ zdôrazňujú.

Online sprievodca

Rezort spravodlivosti zverejnil návrh novely Obchodného zákonníka v polovici júla tohto roka. Jej cieľom je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

„Zjednodušenie spočíva najmä vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý bude zakladateľa sprevádzať pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh potrebných pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným,“ objasňuje rezort.