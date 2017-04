Zakladateľ Wikipédie spúšťa novú platformu Wikitribune, bude bojovať proti “fake news”

WASHINGTON 25. apríla (WebNoviny.sk) – Zakladateľ online encyklopédie Wikipédia Jimmy Wales spustil skúšobnú prevádzku spravodajskej webovej stránky s názvom Wikitribune.com, ktorá si kladie za cieľ boj proti rozširovaniu tzv. fake news, teda falošných správ. Oznámila to v utorok agentúra Reuters.

Na tvorbe článkov budú spolupracovať profesionálni novinári s komunitou dobrovoľníkov. Stránka bude voľne dostupná a bez reklamných inzerátov. Namiesto toho sa bude spoliehať na podporu svojich čitateľov. Presnosť správ bude ľahko overiteľná, keďže publikované budú aj jej pôvodné zdroje.

“Správy sú rozbité, prišli sme však na to, ako ich opraviť. Aktualizáciou faktov sa správa stáva živým, vyvíjajúcim sa artefaktom, a to je práve to, pre čo bol stvorený internet,” povedal Wales. Podľa neho bude integritu informácií spoľahlivo chrániť komunita prispievateľov, čo je základnou myšlienkou sveta wiki.

Bujnenie falošných správ na webe, z ktorých niektoré sú vytvárané pre zisk z reklám a niektoré pre rozličné politické účely, sa stalo veľkou témou diskusií počas vlaňajšej prezidentskej kampane v Spojených štátoch.

Články budú autorizované, faktuálne preverené a potvrdené spoločným úsilím žurnalistov a dobrovoľníkov, pričom ktokoľvek bude môcť poukázať na prípadné chyby a predložiť návrhy na úpravu. Wikitribune bude platiť svojich reportérov z peňazí získaných crowdfundingom. Wikitribune začne plne fungovať približne o mesiac.