Zakladateľa Playboya Hugha Hefnera pochovali vedľa herečky Marilyn Monroe

LOS ANGELES 2. októbra (WebNoviny.sk) – V Los Angeles pochovali zosnulého zakladateľa časopisu Playboy Hugha Hefnera. Súkromná posledná rozlúčka sa konala v sobotu vo Westwood Village Memorial Park, informuje portál TMZ s odvolaním sa na zdroje z prostredia Playboya.

Na obrade sa podľa nich zúčastnilo len pár ľudí vrátane Hefnerovej manželky Crystal Harris a jeho štyroch detí Christie, Davida, Marstona a Coopera. Hefnera pochovali vedľa herečky Marilyn Monroe, ktorá sa objavila na titulke prvého čísla legendárneho časopisu.

Pózovali známe celebrity

Hugh Marston Hefner sa narodil 9. apríla 1926 v Chicagu. Prvé vydanie časopisu Playboy, z ktorého vybudoval jednu z najznámejších amerických značiek v dejinách, uviedol do predaja v decembri 1953.

Pre magazín pózovali aj Kim Basinger, Drew Barrymore, La Toya Jackson, Nancy Sinatra, Samantha Fox či Carnie Wilson. Svoje príspevky na jeho stránkach v minulosti zverejnili napríklad autori ako Ian Fleming, Vladimir Nabokov, Chuck Palahniuk alebo Haruki Murakami.

Sex s tisíckou žien

Hefner sa stal okázalým symbolom životného štýlu, ktorý propagoval, no bol aj politickým aktivistom a filantropom. Celé desaťročia bol známy ako fajčí fajku oblečený v hodvábnom pyžame a župane, obklopený modelkami z Playboya a celebritami.

Podľa vlastných tvrdení si užil sex s viac ako tisíc ženami, z ktorých mnohé sa objavili na stránkach jeho magazínu. V rokoch 1969 až 1970 moderoval televíznu šou Playboy After Dark a v 21. storočí sa vrátil na televízne obrazovky v reality show The Girls Next Door, kde účinkoval spolu so svojimi tromi vtedajšími mladými priateľkami. Hefner skonal prirodzenou smrťou 27. septembra vo svojom dome, preslávenej The Playboy Mansion. Dožil sa 91 rokov.