Základná časť NHL bude mať 56 zápasov a netradičné zloženie divízií

Na prahu nového ročníka zámorskej hokejovej NHL 2020/2021 sú všetci zúčastnení i fanúšikovia plní očakávania, čo sezóna v upravenom formáte prinesie. Keďže uplynulá sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila až na konci septembra, tradičný októbrový začiatok sa logicky posunul na neskorší termín.

Namiesto 82-zápasovej základnej časti tentoraz mužstvá odohrajú 56 stretnutí, všetky proti súperom z rovnakej divízie. Do play-off sa kvalifikuje najlepšie kvarteto zo všetkých štyroch divízií, v rámci ktorých sa odohrajú aj úvodné dve kolá play-off. S mužstvami z inej „skupiny“ sa budú môcť stretnúť až v semifinále bojov o Stanleyho pohár.

„Uvidíme 56-zápasovú sezónu, ale bude to 56 stretnutí play-off. Je to vzrušujúce. Myslím si, že rozdelenie divízií bude skvelé pre fanúšikov a domnievam sa, že to bude baviť aj hráčov. Rivalita sa posunie na úroveň, akú sme tu ešte nemali,“ vyhlásil generálny manažér New Yorku Islanders Lou Lamoriello.

Okrem netradičných termínov prinesie nový ročník NHL aj upravený formát. Kluby budú rozdelené klasicky do štyroch divízií, ich zloženie však bude netradičné. Severnú divíziu vytvoria výhradne kanadskí účastníci profiligy a hrať budú len medzi sebou. A tak sa stane, že najväčšie útočné hviezdy kanadského hokeja Connor McDavid (Edmonton) a Auston Matthews (Toronto) nastúpia proti sebe minimálne deväťkrát.