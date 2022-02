Základnú časť Fortuna ligy uzavrela remíza v tradičnom derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava

Najvyššia slovenská futbalová súťaž má za sebou spolu 22 kôl základnej časti a po sobote už je známy aj program oboch nadstavieb.

Dlhodobá časť Fortuna ligy 2021/2022 vyvrcholila v sobotu 26. februára šiestimi súbojmi v rovnakom čase a šlágrom bol nepochybne duel medzi obhajcom titulu Slovanom Bratislava a jeho odvekým rivalom Spartakom Trnava.

Výborný duel pre divákov

Stretnutie sa hralo pred sedem a pol tisícovou diváckou kulisou na Tehelnom poli a skončilo sa bez gólov. Zápas medzi lídrom tabuľky a jeho prenasledovateľom z druhej priečky veľa futbalovej krásy nepriniesol.

Podľa domáceho kouča Vladimíra Weissa staršieho však šlo o výborný duel pre divákov. „Pre ľudí výborný zápas, aj keď bez gólov. Nechýbalo obrovské nasadenie, ktoré v iných zápasoch ťažko dosiahnete. Hrali dve najlepšie mužstvá, no naša ofenzíva sa proti vynikajúcej defenzíve Trnavy nedokázala presadiť. Asi sme mali bližšie k víťazstvu, ale Spartak hral dobre vzadu, obetavo. Mali Martina (Škrtela, pozn.), osobnosť, podobne ako my máme Vlada (Weissa mladšieho, pozn.) a verím, že sa vrátia aj ďalšie osobnosti. S bodom nebudem spokojný, ale som spokojný s výkonom, na rozdiel od minulého zápasu. Keď hráte proti dobrému súperovi, nie vždy vám dovolí to, čo chcete. Máme osem bodov do baráže, verím, že máme kvalitu, aby sme to zvládli,“ komentoval tréner Slovana podľa oficiálneho webu hosťujúcej Trnavy.

Kouč Spartaka Michal Gašparík začal hodnotenie zápasu trochu netradične. „Nedá mi to, ale musím začať tým, že je veľká hanba ako sa tu ľudia správajú k Martinovi Škrtelovi, hráčovi, ktorý toľko spravil pre slovenskú reprezentáciu a prišiel spropagovať našu ligu. Aby mu urážali rodinu a musel zažívať toto, tak to je extrém,“ poznamenal na webe klubu.

V súvislosti s priebehom stretnutia doplnil: „K zápasu môžem povedať, že bol bojovný. Hoci sme prišli s cieľom vyhrať, Slovan ukázal kvalitu, hral inak ako proti iným mužstvám, mal viac šancí, my sme sa do nich nedostávali a musím brať aj bod.“

Pohronie je ašpirantom na zostup

V poslednom kole základnej časti tiež Trenčín remizoval s Liptovský Mikulášom 2:2, Sereď si doma poradila so Zlatými Moravcami 2:1, Dunajská Streda so Žilinou 3:1 a Ružomberok s Pohroním 1:0. Doma nebodovali iba Michalovce, ktoré podľahli Senici 0:1.

Po základnej časti vedie najvyššiu domácu súťaž Slovan s 53 bodmi, o osem menej ich má na konte druhá Trnava. Do nadstavby o titul sa prebojovali z tretej priečky futbalisti Ružomberka so 41 bodmi, štvrtá Dunajská Streda ich získala 36, piata Sereď 32 a šiesta Žilina 30.

V „dolnej polovici“ o udržanie sa predstavia Senica, Trenčín, Michalovce, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce a Žiar nad Hronom. Najhoršiu pozíciu má FK Pohronie, ktoré v aktuálnom ročníku nazbieralo len 10 bodov a je hlavným „ašpirantom“ na priamy zostup.

Predposledný FC ViOn získal zatiaľ 19 bodov a ak by na tejto priečke zostal, čakala by ho baráž o fortunaligovú miestenku v nasledujúcom ročníku proti druhému tímu II. ligy.

Liga vyvrcholí 21. mája

Poradie po základnej časti „rozdelilo“ tímy na dve polovice, zároveň stanovilo program zápasov v nadstavbách. V 1. kole skupiny o titul od 4. do 6. marca Žilina hostí Slovan Bratislava, Ružomberok si zmeria sily s Dunajskou Stredou a Trnava so Sereďou.

V dolnej časti Michalovce privítajú Trenčín, Pohronie hrá so Zlatými Moravcami a Liptovský Mikuláš so Senicou. Najvyššia domáca futbalová súťaž vyvrcholí 21. mája desiatym kolom nadstavby.