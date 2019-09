Zákon má zabrániť brexitu bez dohody, Johnson prehral kľúčové hlasovanie a v hre sú predčasné voľby

Britský premiér Boris Johnson plánuje navrhnúť predčasné voľby. Uviedol to po tom, ako sa parlament v utorok rozhodol zaradiť do stredajšieho programu hlasovanie o zákone, ktorý by zabránil brexitu bez dohody.

K opozícii sa pridalo aj 21 Konzervatívcov

Návrh schválilo 328 poslancov, proti bolo 301, čo znamená, že 21 poslancov z radov Konzervatívcov sa pridalo v hlasovaní k opozícii.

Premiér si pritom stále stojí za tým, že krajina odíde z Európskej únie (EÚ) 31. októbra, a to s dohodou či bez nej.

Johnson by musel podľa zákona o zákaze brexitu bez dohody požiadať o odklad odchodu z EÚ do 31. januára, pokiaľ však poslanci do 19. októbra neuzatvoria novú dohodu s Bruselom alebo neschvália brexit bez dohody.

Parlament nesúhlasí s odchodom bez dohody

Vyhlásenie predčasných volieb musia odobriť dve tretiny zo 650 poslancov. Líder opozičných Labouristov Jeremy Corbyn povedal, že jeho strana bude súhlasiť s vyhlásením nových volieb až vtedy, ak budú existovať právne predpisy zabraňujúce brexitu bez dohody.

Corbyna zároveň potešilo, že oponenti premiéra prevzali kontrolu nad agendou parlamentu, čo podľa neho znamená, že „parlament nesúhlasí s odchodom krajiny z EÚ bez dohody“. Rovnako tvrdí, že ani „väčšina krajiny“ nesúhlasí s brexitom bez dohody.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a agentúry AP.