Zákon o amnestii v Salvádore môže oslobodiť vojnových zločincov, tvrdia ľudskoprávne organizácie

SAN SALVADOR 7. marca (WebNoviny.sk) – Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyhlásil, že návrh zákona, ktorý je v súčasnosti v parlamente v Salvádore, by zaručil úplnú amnestiu pre tých, ktorí v krajine spáchali vážne zločiny počas ozbrojeného konfliktu v 80. a 90. rokoch minulého storočia.

Zástupkyňa úradu Michelle Bachelet v stredu uviedla, že zákon by garantoval amnestiu pre ľudí, ktorí spáchali vojnové zločiny proti ľudskosti. Podľa nej by to bol pre krajinu krok vzad. Predstaviteľ miestnej Komisie pre ľudské práva Miguel Montenegro vyhlásil, že nikdy nepodporia zákon, ktorý by nebol prospešný pre obete.