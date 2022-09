Zákonné dôvody na odvolanie generálneho prokurátora by sa mali podľa Kolíkovej rozšíriť, návrh musí odobriť Čaputová

Zákonné dôvody na odvolanie generálneho prokurátora by sa mali rozšíriť. Na štvrtkovej tlačovej besede to skonštatovala bývalá ministerka spravodlivosti a opozičná poslankyňa Mária Kolíková. Generálny prokurátor má podľa nej spĺňať zákonné atribúty nielen keď sa uchádza o funkciu, ale aj počas výkonu funkcie.

„Ak považujeme za nezlučiteľné s výkonom funkcie to, že sa stretával so závadovými osobami ako kandidát, a preto ho nezvolíme za generálneho prokurátora, tak keď sa stretáva potom, tiež môžeme voči nemu vyžadovať vyvodenie zodpovednosti,“ povedala Kolíková. Rozšírením dôvodov odvolania by sa podľa nej generálny prokurátor nedostal pod svojvôľu parlamentu.

Návrh musí odobriť prezidentka

„Národná rada bude mať len širšie pole možností vyhodnotiť, či si generálny prokurátor riadne plní svoje povinnosti,“ vysvetlila poslankyňa. Zároveň pripomenula, že návrh parlamentu musí ešte odobriť hlava štátu.

„Prezident vlastne potvrdí, že tie podmienky boli naplnené,“ uviedla Kolíková s tým, že ak by generálny prokurátor považoval svoje odvolanie za neoprávnené, môže sa obrátiť na ústavný súd.

Dôvody na odvolanie

Podľa aktuálnej právnej úpravy v zákone o prokuratúre Národná rada SR navrhne prezidentovi, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak bol generálny prokurátor právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, stratil štátne občianstvo, bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia alebo začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora.

Dôvodom na odvolanie je aj to, že nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, alebo, že nemá trvalý pobyt na území SR.