Zákonník práce nečakajú zásadnejšie zmeny, Krajniak ponechá aj zákonný automat na zvýšenie minimálnej mzdy

Zákonník práce by sa v najbližších dvoch rokoch nemal zásadnejšie meniť. Na piatkovom sneme Republikovej únie zamestnávateľov to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Pracovný kódex na Slovensku považuje za štandardný európsky Zákonník práce. Ak podľa Krajniaka zákonníky práce nie sú bariérou pre zamestnávanie v západnej Európe, ani náš Zákonník práce by nemal byť takouto bariérou na Slovensku.

Meniť sa minister práce nechystá ani zákonný automat, garantujúci pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy. Ak sa zamestnávatelia a odborári na výške minimálnej mzdy nedohodnú, najnižšie hrubé mesačné zárobky tvoria 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

„Myslím si, že je to nastavené férovo a je to únosné pre ekonomiku,“ povedal Krajniak. Podľa tohto automatu by minimálna mzda na Slovensku mala od začiatku budúceho roka stúpnuť zo súčasných 646 eur na 691 eur.