Zákulisie OH v Tokiu: Slováci sa zatiaľ nákaze vyhýbajú, viac ich trápi počasie

Letné olympijské hry sú po minuloročnom odklade v plnom prúde a viac ako 11-tisíc športovcov sa na nich bude do 8. augusta snažiť vybojovať čo možno najlepšie umiestnenia.

Medzi nimi sa nachádza aj slovenský tím, ktorý sa, rovnako ako jeho konkurenti, musí vyrovnať s prísnym režimom olympiády. Ten začal už pred príchodom do dejiska Olympijských hier 2020, Tokia.

Prísne podmienky už na letisku

Športovci, novinári či ostatní členovia tímov totiž museli dopredu nahlásiť, v rámci ktorých ubytovacích priestorov a športovísk sa budú pohybovať.

„Tento takzvaný plán aktivít sme museli vopred dať na schválenie japonskej vláde a až na jeho základe nás pustili z letiska von a mohli sme vstúpiť na japonskú pôdu,“ uviedol pre Webnoviny.sk tlačový atašé slovenskej výpravy na olympiáde v Tokiu Ľubomír Souček.

Všetci návštevníci OH musia absolvovať 14-dňovú karanténu, počas ktorej sa môžu pohybovať iba na športovisku alebo na ubytovacom zariadení, pričom využívať môžu iba oficiálnu dopravu, ktorú ponúkajú organizátori.

Bez slobody pohybu

Taxík či verejnú MHD môžu využiť iba novinári alebo funkcionári, a to až po uplynutí dvoch týždňov od príchodu do Tokia. Športovci túto možnosť nemajú. „My ani po 14 dňoch nemôžeme používať mestskú dopravu a v podstate sa nedostaneme do žiadneho obchodu,“ opísal Souček.

Keďže v olympijskej dedinke je iba jeden obchod so suvenírmi, prípadne nákupy budú musieť zvládnuť až na letisku pred cestou domov. Podobne je to aj s turistickými atrakciami, ktoré neprichádzajú do úvahy.

Organizátori totiž striktne zakázali návštevy reštaurácií, barov, kaviarní a dokonca aj všetkých pamätihodností. Športovci si tak môžu domov odniesť len výsledky z jednotlivých súťaží.

Deň sa začína testovaním

Aby sa ich však zúčastnili, nesmú byť pozitívni na koronavírus, čo organizátorom každé ráno dokazujú odovzdanou vzorkou slín. Potom si musia zmerať teplotu, ktorá nesmie byť vyššia ako 37,5 stupňov Celzia a údaje o nej zadať do aplikácie.

Tá monitoruje zdravotný stav všetkých súťažiacich, vrátane príznakov koronavírusu ako suchý kašeľ, únava či strata chuti alebo čuchu.

Výnimkou nie sú ani rúška vo všetkých vnútorných priestoroch, hlavne v jedálni či vo výťahu, kde sa dokonca neodporúča ani rozprávať, aby sa znížili riziko prenosu vírusu slinami.

Japonsko totiž ešte pred začiatkom olympiády zaznamenalo najväčší prírastok infikovaných koronavírusom od začiatku roka. Za deň im pribudlo 1 797 pozitívnych osôb, pričom toto číslo počas hier stúplo k 27. júlu na 2 848 ľudí.