Záleží vám na dobrom mene a inteligentnej prezentácii vašej firmy? Bez kvalitných PR aktivít to nepôjde

Na Slovensku nie je nič nevídané, že spoločnosti zo súkromného i verejného sektora podceňujú význam a silu externej komunikácie – čiže „posolstiev“ smerom k verejnosti. Štátne inštitúcie sa sťažujú na finančné a personálne poddimenzovanie a súkromné firmy častokrát nalievajú peniaze jednostranne do marketingu s mylnou predstavou, že to je jediná správna cesta k úspechu a pestovaniu „goodwill“ vlastnej spoločnosti. Nerobte tie isté chyby. Pre hodnotnú a efektívnu externú komunikáciu sú dôležité 3 kroky: 1. výber cieľovej skupiny a segmentu prioritného záujmu, 2. PR a natívne články s nenudným obsahom, ale nezabúdať aj na aktualizačné momenty v čase – na to dobre poslúžia tlačové správy, 3. vhodné distribučné kanály (koordinovaný zásah na viaceré platformy s prienikom požadovanej cieľovej skupiny).

Cieľová skupina a sektor nášho záujmu

Podobnosť logiky myslenia medzi Public Relations (PR) a marketingom v prípade voľby cieľovej skupiny a trhového segmentu nie je náhodná. Cieľ je však rozdielny – PR systematicky a dlhodobo buduje (a „bojuje“ o) celkový obraz o spoločnosti, poukazuje na jej spoločenskú zodpovednosť v podnikaní (rôzne typy CSR aktivít), pridanú hodnotu služieb a produktov, ktoré firma ponúka a adresuje „von“ ďalšie pozitívne posolstvá. Marketing stimuluje klienta na želanú aktivitu – nákup. Samozrejme, toto je veľmi stručný popis, pre predstavu v čom je principiálny rozdiel medzi PR a marketingom. Väčšina firiem pomerne dobre pozná typ svojich klientov, čo je pre PR aktivity veľmi dôležité.

Poďme si zadefinovať cieľovú skupinu. Ak poznáme cieľovú skupinu, vieme si pomerne ľahko zvážiť, kam smerovať naše PR aktivity. Pokiaľ ste distribútor plynu a elektriny, je predpoklad, že nebudete nezmyselne cieliť na internetové portály orientované na cyklistiku alebo výlučne bulvár, ale zvolíte si platformu tohto typu: webnoviny.sk/venergetike. Tam rozhodne skôr nájdete vašu cieľovú skupinu. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môžete zaostriť svoju pozornosť napríklad sem: webnoviny.sk/vzdravotnictve. Zhodnocujete peniaze vašich klientov? V tom prípade je pre vás ako ušitá stránka zameraná na svet financií: webnoviny.sk/vofinanciach. To sú názorné príklady fokusovania na adresnú cieľovú skupinu.

PR a natívne články

PR a natívne články so zaujímavým obsahom a zreteľom na to, komu sú adresované a čo majú v komunikácii u publika podporiť a budovať, vedia byť účinným nástrojom pre dosiahnutie cieľa. Je vaša firma z oblasti automotive? PR článok písaný s dávkou ľahkosti a bez nudnej technickej strohosti v podobe prepisu technických parametrov, vie ľudí zaujať. Pravidlom je vyzdvihnúť v kontente to, čím sa značka a model auta odlišuje od konkurencie a v čom spočíva jeho výnimočnosť atď. Veľa firiem robí fatálnu chybu – písanie PR článkov deleguje na prvého zamestnanca v dosahu, ktorý ovláda pravopis. Na hodnotný a dobre čitateľný obsah to zďaleka nestačí. Preto, ak nemáte vo firme plnohodnotné PR oddelenie a skúseného – „vypísaného“ – človeka znalého problematiky, radšej vsaďte na outsourcing s referenciami.

Jedným z overených dodávateľov a poskytovateľov PR služieb, vrátane redakčnej prípravy PR článkov a natívnych článkov, je spoločnosť SITA: sita.sk/sk/ponuka-sluzieb. Na trhu je už slušných 25 rokov. A aký je markantný rozdiel medzi PR článkom a natívnym článkom? Predstavte si, že ste výrobca liečiv predávaných výhradne na lekársky predpis. V takom prípade máte výrazné mantinely a PR článok s uverejnením názvu lieku vám „nehrozí“. Naplno sa dá využiť potenciál natívneho článku a prebudiť záujem verejnosti o diagnózu, na ktorú je liek určený. Cieľom môže byť vyvolanie diskusie, alebo verejného tlaku na úpravu legislatívy, či vytvorenie dopytu po úprave výšky podielu úhrady lieku zo strany zdravotných poisťovní.

Distribučné kanály – finálna „čerešnička“ PR

Poznáte svoju „cieľovku“, viete na akom sektorovom webe chcete posilniť šírenie svojho posolstva a PR článok máte pripravený. Tak poďme na to. Predpokladajme, že rovnako ako 99 % firmám a organizáciám, aj vám záleží na čo najlepšom mediálnom vykrytí a dosahu. Chcete, aby sa váš PR článok alebo natívny článok dostal „do rúk“ čitateľom mienkotvorných médií a nie pofidérnych konšpiračných webov. Prekrúcajú sa vám oči pri pohľade na ceny za nákup mediálneho priestoru? Nezúfajte, nie je to nutné a nič nie je stratené, práve naopak. Zverte nákup mediálneho priestoru a manažment procesu distribúcie pre spoľahlivé publikovanie vo vami vybraných médiách odborníkom. Ušetríte si tak čas, nervy i peniaze.

Tlačová agentúra SITA vám ochotne zabezpečí komfortný manažment distribúcie PR článku, natívneho článku, alebo tlačovej správy, či vyjadrenia. A bez obáv – je to výlučne na vašom slobodnom rozhodnutí, či budete chcieť prípravu článku zveriť do rúk skúsených ľudí zo SITA, alebo si PR článok a tlačovú správu spracujete sami. Nákup distribučných kanálov nie je nijakým spôsobom podmienený prípravou článku ľuďmi zo SITA. Každopádne – nezaťažujte sa individuálnym nákupom jednotlivých médií, ale vyriešte to časovo rozumne a finančne výhodne. Jedným krokom dokážete cez SITA vyriešiť distribúciu obsahu komplexne a na všetky dôležité online médiá, ktoré sú pre vás relevantné a pokrývajú vašu cieľovú skupinu. Smelo do toho.

