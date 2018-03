Založili ste si web? Naše SEO mu pomôže zrieť

BRATISLAVA 15. marca 2018 (WBN/PR) – Vo veku informačných technológií je dobre rozvinutá a kvalitná webová stránka kľúčom k úspechu v podnikaní. Chápajúc túto potrebu, sa väčšina firiem nadšene pustila do zlepšovania svojich internetových stránok. Často však nie je tento proces taký jednoduchý, ako sa to v počiatočných fázach javí. Dokonca je to potvrdené drsnými štatistikami, na základe ktorých sa len niekoľko webových lokalít môže nazvať úspešnými.

Ukazuje sa, že krásne rozloženie, nezabudnuteľná e-mailová adresa, zaujímavý obsah a reklama na partnerských stránkach úplne nestačí. Ale čo potom? Aké podmienky by ste mali splniť, aby ste dosiahli požadovaných výsledkov? Kvalitné žalúzie vám síce zaistia dostatok prirodzeného svetla, ale „osvietiť“ rozum na to, aby ste hneď prišli na niečo dokonalé, to asi stačiť nebude.

Ani skúsení odborník v tejto oblasti vám jasnú odpoveď nedá a presný vzorec na úspech neposkytne, pretože proces propagácie online zdrojov je podobný umeniu a každý majster má na to svoje tajomstvá a nástroje. O niektorých z nich vám v tomto článku ale povieme.

Základné zásady propagácie webu

Propagácia alebo reklama stránky znamená niekoľko akcií zameraných na zvýšenie návštevnosti takéhoto zdroja cieľovými používateľmi a tiež na zvýšenie hodnotenia online platformy vo vyhľadávacích nástrojoch. A tu hovoríme nielen o mechanicky upravenom procese a uplatňovaní zoznamu špecifických metód a pravidiel, ale aj o plnohodnotnom tvorivom procese. Najlepšie by vám preto mala pomôcť SEO optimalizácia.

Existuje jediné riešenie?

Hneď na začiatok by sme vás ale mali upozorniť, že to nie je jednoduchý postup, a aj preto si vyžaduje svoj čas, takže okamžité výsledky sa dajú očakávať v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom to samozrejme závisí aj od toho, v akom stave bude váš aktuálny web. Navyše občas sa to celé môže kombinovať aj s iným marketingovými nástrojmi a pomôcť vie aj dobrá Facebook reklama, ale pekne po poriadku.

Aj tu sa uplatní vkus a talent

Ak si myslíte, že vkusne zariadené pracovisko s modernými kancelárskymi kreslami je jediné miesto, kde by sa mohol uplatniť váš talent, mýlite sa. Internetový marketing je na tom veľmi podobne. Umelcami a inými kreatívnymi zložkami je to tu dokonale poprepájané.

Aj napriek tomu, že je spomínané SEO určitým súborom metód a akýchsi zákonov, do značnej miery závisí úspech takejto kampane aj od odborných schopností, profesionálneho vkusu a talentu konkrétnej osoby, ktorá sa tým zaoberá.

Neprepočítajte sa

Proces propagácie webových stránok je rovnica s obrovským počtom premenných. Každá jej strana je novou stratégiou a nástrojmi, pretože zoznam prác na podporu webu je rozsiahly. Zahŕňa vnútornú optimalizáciu a externú propagáciu. Aby ste mohli celý proces samostatne organizovať, potrebujete vedieť o jemnosti mnohých mechanizmov – pravidlá programovania, usporiadanie, tvorba obsahu, odosielanie a predkladanie informácií, propagácia cez SEO a PR kampane.

Je toho veľa! Práve to je dôvod, prečo tieto veci majitelia webov radšej nechávajú na profesionálov. Ak si toho svojho nájdete aj vy, môžete sa opäť venovať tomu, kde kúpiť lacné náplne do tlačiarní, alebo s ktorým klientom sa pustiť skôr do spolupráce. Tých by malo byť počas optimalizovania webu čoraz viac, tak sa na to radšej pripravte. Pretože kvalita vášho webu je jedným z hlavných komponentov obchodného úspechu vo všeobecnosti.