Video: Zamerajte sa na Démara, hovorí Voigt o kolízii Sagana s Cavendishom

VITTEL 5. júla (WebNoviny.sk) – Kritické reakcie na diskvalifikáciu slovenského cyklistu z Tour de France prostredníctvom twitteru pridali aj viaceré bývalé osobnosti cyklistického šprintu.

“Nesúhlasím s tým, ako rozhodla komisia súvislosti so Saganom. Trest v etape áno, ale nie vylúčenie z Tour,” napísal Austrálčan Robbie McEwen, víťaz bodovacej súťaže na TdF 2002, 2004 a 2005.

Voigt má zaujímavý názor

Ešte jednoznačnejšie vyjadril svoj názor držiteľ zeleného dresu z roku 2003, ďalší austrálsky cyklista Baden Cooke.

“Poslať Sagana domov je zlé rozhodnutie. Bolo to neúmyselné z jeho strany. Lakte sa často používajú v prípade, aby ste zabránili vlastnému pádu,” uviedol Cooke. Bývalý skvelý taliansky špurtér Alessandro Petacchi krátko podporil reakcie McEwena či Sagana. “Súhlasím s vami,” napísal.

Dlhoročný účastník TdF Nemec Jens Voigt má zaujímavý názor v súvislosti s “osudným” kontaktom Sagana a Cavendisha, po ktorom obaja skončili na TdF. Prvý pre diskvalifikáciu a druhé pre zlomenú lopatku.

“Doprajte si čas a pozrite si celý dojazd spomalene. Potom zabudnete na Petra a Cava. Zamerajte sa na Démara. On prvý zmenil svoju trajektóriu pohybu. Ak chceme trestať niekoho, najprv by sme to mali zvážiť. Démarov pohyb takmer spôsobil pád Bouhanniho. Ten sa snažil zachrániť a pohol sa smerom k Saganovi. Podľa môjho názoru je diskvalifikácia prehnaná. Mínus 80 bodov v súťaží o zelený dres? Okej, rovnako časová penalizácia v etape, ale nič viac nebolo treba,” myslí si Voigt, víťaz 3 etáp na TdF.

Sagan vylúčenie akceptoval, ale nesúhlasí s ním

Sagan akceptoval verdikt rozhodcov, no nesúhlasí s ním. Oznámil to v stredu predpoludním prostredníctvom vyhlásenia z hotela svojho tímu Bora-Hansgrohe vo Vitteli. Dvadsaťsedemročný líder nemeckého zoskupenia na francúzskych pretekoch zdôraznil, že neurobil nič zlé.

“Môžem len akceptovať rozhodnutie komisie, no nesúhlasím s ním. Nemyslím si, že som urobil niečo zlé v záverečnom šprinte. Bol to šialený záver, nie prvý a ani nie posledný. Je mi veľmi ľúto Marka Cavendisha, prajem mu skoré uzdravenie,” povedal P. Sagan.

Peter Sagan v utorok najprv finišoval na druhom mieste za domácim Arnaudom Démarom a pôvodne dostal 30-sekundovú penalizáciu a odpočítali mu aj 80 bodov z bodovacej súťaže o zelený dres. Neskôr však prišiel tvrdší trest v podobe vylúčenia z pretekov.

Za Slováka sa postavilo niekoľko popredných mien svetovej cyklistiky. Hlavným cieľom žilinského rodáka na tohtoročnej “starej dáme” bol zisk šiesteho zeleného trička pre víťaza bodovacej súťaže, čím by sa vyrovnal historickému rekordérovi Erikovi Zabelovi.