Zamestnanci AAA AUTO prispeli na pomoc Ukrajincom sumou 12 400 eur, skupina čiastku zdvojnásobí

Už minulý týždeň poslala skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ autocentier AAA AUTO, 120 000 eur humanitárnej organizácii Človek v tiesni.

Spoločnosť AURES Holdings sa aj so svojimi zamestnancami pripojila k rozsiahlej pomoci obyvateľov Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska poskytovanej ľuďom z Ukrajiny. Spoločnosť čiastku určenú na pomoc Ukrajincom vo výške 120 000 eur, ktorú minulý týždeň poslala humanitárnej organizácii Človek v tiesni, navýšila so svojimi zamestnancami spolu na 144 800 eur. Zamestnanci sa zároveň zapojili do pomoci aj na ukrajinských hraniciach, odkiaľ vozia utečencov do bezpečia, taktiež sa zbierajú na všetkých pobočkách autocentier lekárničky a pripravuje sa ďalšia materiálnu pomoc.

„Situácia na Ukrajine je pre mňa v dnešnom modernom svete úplne nepochopiteľná a považujem za povinnosť nás všetkých aktívne sa do pomoci zapojiť. V tejto chvíli sme už na pomoc Ukrajine aj s kolegami zo šesťdesiatich pobočiek v šiestich krajinách poslali približne štyri milióny korún, v prepočte 156 500 eur. Na všetkých pobočkách zbierame lekárničky z vykúpených vozidiel a vozíme ich buď humanitárnym organizáciám na ukrajinské hranice v Poľsku a na Slovensku alebo Ukrajinskej iniciatíve v Prahe. Našim zamestnancom sme ponúkli ubytovanie pre ich ukrajinských príbuzných a priateľov, poslali sme na hranice 30 000 rúšok a ďalšiu materiálnu pomoc. Som pyšná na všetkých kolegov, ktorí sa do pomoci obetavo zapojili,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa sietí autocentier AAA AUTO, Mototechna a Driverama.

Foto: AURES Holdings

Spoločnosť na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku vyhlásila peňažnú zbierku medzi svojimi zamestnancami. Peniaze mohli zamestnanci posielať na konto zbierky na webe Donio (na Slovensku a v Českej republike) alebo Zrzutka (v Poľsku) zriadenej spoločnosťou alebo ľubovoľnej humanitárnej organizácii podľa svojho výberu. „Rozhodli sme sa, že za každého zamestnanca, ktorý prispeje, poskytneme navyše, nad rámec našej pomoci, rovnaký obnos, ktorý venujeme na konto českej organizácie Človek v tiesni. Zapojili sa aj kolegovia z Nemecka a Holandska, kde pôsobí naša značka Driverama,“ zdôraznila Karolína Topolová. Zamestnanci poslali na zbierku spolu 12 400 eur. Priamu pomoc spoločnosť ponúkla aj svojim zamestnancom z Ukrajiny, napríklad formou poskytnutia dopravy alebo ubytovania. AAA AUTO zároveň zapožičalo niekoľko dodávok dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú na Slovensku s prevozom ukrajinských mamičiek a detí do vnútrozemia. V Poľsku zamestnanci vozia utečencov vo Varšave zo stanice, do miest ubytovania alebo na úrady, kde si musia vybaviť potrebné vízum.

Okrem finančnej pomoci spoločnosť poskytuje aj pomoc materiálnu. Tá sa skladá aj z tisícok auto lekárničiek z vykúpených automobilov na všetkých takmer šesťdesiatich pobočkách v šiestich krajinách. Na slovensko-ukrajinské hranice taktiež poslala auto s 30 000 rúškami. V každej krajine spoločnosť vymenovala koordinátora pomoci, ktorý všetky ponuky a nápady zhromažďuje a koordinuje ich využitie. „Hlási sa nám stále veľké množstvo kolegov s konkrétnymi návrhmi, ako môžu pomôcť v rámci dobrovoľníckej činnosti. Som neskutočne pyšná na všetkých svojich kolegov, ktorí sa tak aktívne pustili do pomoci Ukrajine a tým prejavili solidaritu v týchto časoch ťažkých pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu,“ dodala Karolína Topolová.

