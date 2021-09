Zamestnanci Amazonu prišli opäť do práce v pyžamách. Na podporu detských onkologických pacientov venovala spoločnosť vyše 24 tisíc eur

Aj tento rok venuje spoločnosť Amazon v mesiaci povedomia o rakovine detí na Slovensku finančný dar organizáciám, ktoré podporujú malých onkologických pacientov. V rámci kampane Amazon Goes Gold podporil Amazon dve organizácie. Sumou 21 000 eur Nadáciu Kvapka Nádeje a vďaka zamestnancom, ktorí prišli v dňoch 8. a 9. septembra do práce v pyžame poputuje vyše tritisíc eur Nadácii detského kardiocentra v Bratislave.

Ôsmy a deviaty september – dva dni, počas ktorých si zamestnanci spoločnosti Amazon nemuseli ráno lámať hlavu nad tým, čo si oblečú do práce. Do logistického centra v Seredi prichádzali pohodlne a odhodlane v pyžamách, čím podporili detských onkologických pacientov, ktorí strávia počas svojej liečby často celé roky v pyžame. Práve Pjamming – príchod do práce v pyžame, je hlavnou aktivitou každoročnej a celosvetovej kampane Amazon Goes Gold spoločnosti Amazon. Jej cieľom je finančne podporiť malých pacientov a zároveň aktívne zvýšiť povedomie a zviditeľniť dôležitú prácu v oblasti starostlivosti o detských onkologických pacientov. Práve onkologické ochorenia sú totižto každý rok hlavnou príčinou úmrtí viac ako 100 000 detí po celom svete. Na Slovensku pritom ročne ochorie na niektorú z foriem detskej rakoviny 180 až 200 detí.

Aj počas štvrtého ročníka kampane na Slovensku podporil Amazon dve organizácie. Sumu 21 000 eur venoval Nadácii Kvapka nádeje, ktorá pomáha deťom s poruchami krvotvorby, rakovinou a tým, ktorých liečba si vyžaduje transplantáciu kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení v bratislavskej nemocnici.

„Sme veľmi vďační, že Amazon aj tento rok prejavil našej organizácií dôveru a ocenil efektivitu využitia finančnej podpory z minulého roka, ako aj dopad charitatívnych a verejnoprospešných projektov celoslovenského významu, ktoré Nadácia Kvapka Nádeje realizuje už od roku 2010. Teší nás, že aj v tomto náročnom období sa Amazon rozhodol podporiť náš aktuálny projekt vybudovania Oddelenia bunkovej terapie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Veľmi oceňujeme aj podporu Amazon a participáciu jeho zamestnancov na nami organizovanej celoslovenskej kampani „Máte slinu?“, zameranej na rozšírenie databázy Národného registra darcov kostnej drene SR. Som hrdý na to, že môžem v mene Nadácie Kvapka Nádeje deklarovať, že Amazon je aj v roku 2021, O KVAPKU LEPŠÍ,“ konštatoval Štefan Bernát, správca Nadácie Kvapka Nádeje.

Za každého zamestnanca, ktorý prišiel do práce v pyžame alebo v zlatom oblečení, navýšil Amazon darovanú sumu určenú na podporu detských onkologických pacientov o 3 eurá. Sumu presahujúcu 3000 eur venoval Nadácii detského kardiocentra, ktoré podporuje deti s kardiovaskulárnymi ochoreniami so sídlom v Detskom kardiocentre v Bratislave.

„Našim cieľom je v súčasnosti získanie finančných prostriedkov na zakúpenie mobilného ultrazvukového prístroja pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti. Vďaka tomuto prístroju nebude potrebné pacienta prevážať na vyšetrenie, jeho srdiečko bude vyšetrené priamo pri lôžku. Sme veľmi vďační za finančnú pomoc, ktorá nám umožní dosiahnuť tento cieľ a pomôže pri diagnostike a liečbe našich malých pacientov s vrodenými chybami srdca,“ uviedla PhDr. Mária Kadlečíková, riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra.

Príjemnou pracovnou zmenou to bolo aj pre samotných zamestnancov. Nielenže prejavili šľachetnosť, ale ozvláštnili si aj bežný pracovný deň.

,,Hrdo som išla z domu (v pyžame)! Ak by to zachránilo čo i len jeden ľudský život, jedno dieťatko, tak určite aj každý deň!“ povedala Martina Sukeníková, inštruktorka v logistickom centre Amazonu v Seredi.

,,Atmosféra v tieto dni je v našom logistickom centre neopakovateľná. Strávime dva dni v pyžame a obdarujeme tých, ktorí to najviac potrebujú. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo aj tento podporiť tak veľkú a dôležitú vec, ako sú životy detských pacientov. Táto kampaň je nám všetkým srdcu blízka, o čom svedčí aj tohtoročná účasť – zapojilo sa až 1024 našich zamestnancov,” zhodnotil kampaň Miloš Jasenčák, generálny manažér logistického centra Amazon v Seredi.

