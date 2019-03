Zamestnanci firmy Continental rozhodnú o návrhu na vyššie mzdy alebo vstúpia do ostrého štrajku

BANSKÁ BYSTRICA 6. marca (WebNoviny.sk) – Hlasovanie zamestnancov spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. (CASS) vo Zvolene rozhodne o tom, či sa stotožnia s posledným návrhom na zvýšenie miezd, alebo vstúpia do ostrého štrajku.

Na stredajšej tlačovej besede v Banskej Bystrici to uviedol predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Continental Zvolen Marián Tuhársky.

Návrh na úpravu platov

Aktuálny návrh sprostredkovateľky aj s jej odporúčaním obsahuje navýšenie tarifných miezd výrobných zamestnancov o 54 eur a k tomu individuálnu zložku mzdy v priemere 22 eur.

Nevýrobným zamestnancom by sa mali zvýšiť tarifné mzdy o 78 eur. Takto upravené mzdy ponúkol na poslednom vyjednávaní v utorok 5. marca doplatiť zamestnávateľ od februára tohto roku, aj keď odborári ich žiadali pôvodne doplatiť aj za január. Rozhodnutie zamestnancov by malo byť známe najneskôr začiatkom budúceho týždňa.

„Ak by predložený návrh zamestnanci odsúhlasili, tak to bude prijateľné aj pre výbor ZO a viedlo by to k podpisu kolektívnej zmluvy so zamestnávateľom. Ak sa s návrhom nestotožnia, tak nám neostáva iná možnosť ako v zákonnej lehote doručiť zamestnávateľovi dátum ostrého štrajku,“ uviedol Tuhársky. Dodal, že štrajk považuje za krajné riešenie.

Našli dohodu v prípade individuálnej zložky

„Vyjednávanie bolo ovplyvnené viacerými okolnosťami, medzi ktoré patria aj zmeny v legislatíve zavádzajúce od mája vyššie príplatky za nočnú, príplatky za prácu cez víkendy a najmä rekreačný príspevok, ktoré sme nemali naplánované v rozpočte,“ uviedla pre agentúru SITA personálna riaditeľka CASS Kristína Kavická k dôvodom, prečo si nemôže zamestnávateľ dovoliť vyplatiť aj rozdiel v navýšení miezd za január. Ohrozilo by to podľa nej rozpočet, pričom sa musia správať zodpovedne voči spoločnosti do budúcna.

Zavedenie novej individuálnej zložky mzdy pre pracovníkov vo výrobe bolo podľa personálnej riaditeľky zložité, ale nakoniec sa podarilo nájsť dohodu.

„Navýšenie mzdy sa u našich výrobných zamestnancoch pohybuje v tomto roku od 80 do 120 eur vrátane príplatkov, ktoré budú vyplácané od mája,“ dodala Kavická s tým, že spoločnosť naďalej investuje do rozvoja a naďalej sa rozširuje, pričom zamestnanci si môžu byť istí prácou.

Vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Rokovania o novej kolektívnej zmluve začali v CASS už vlani v júni. Počas rokovaní, z ktorých dve vo februári boli aj za účasti sprostredkovateľky, sa odborári nedohodli so zamestnávateľom a v stredu 27. februára vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Odborári zo ZO OZ KOVO Continental Zvolen od leta minulého roka požadujú v prvom rade navýšenie miezd.

„Naša požiadavka bola navýšiť mesačné tarifné mzdy výrobným zamestnancom o 100 eur a tri percentá previesť do variabilnej zložky mzdy. Nevýrobným zamestnancom sme navrhli navýšiť tarifné mzdy o 10 percent. Ďalej požadujeme zvýšiť odstupné pri skončení pracovného pomeru nad rámec Zákonníka práce, zjednotiť pracovný čas pre všetkých zamestnancov na 37,5 hodiny týždenne, zaviesť dodatkovú dovolenku už po odpracovaní prvého roku, zvýšiť mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, atď.,“ vymenoval predseda odborov.

Platnosť starej kolektívnej zmluvy bola predĺžená do 31. marca tohto roku. V závere januára po deviatom kole rokovaní poslali zástupcovia odborov žiadosť na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o pridelenie sprostredkovateľa.

Výrazné navýšenie miezd odmietali

Vo februári sa uskutočnili dve stretnutia so sprostredkovateľkou, ktorá mala do 21. februára pripraviť pre obe vyjednávacie strany vlastný návrh, keďže ich vzájomná dohoda sa javila ako nereálna. Zamestnávateľ totiž výraznejšie navýšenie tarifných miezd radikálne odmietal.

Výsledný návrh sprostredkovateľky ponúkal navýšenie taríf pre nevýrobných zamestnancov o 78 eur a pre výrobných o 54 eur. Väčšina zamestnancov s týmto nesúhlasila a 27. februára a výbor ZO OZ KOVO vyhlásil štrajkovú pohotovosť. „Konanie pred sprostredkovateľkou sa tak ku dňu 28. februára považuje za neúspešné, keďže sa spor nevyriešil do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľky,“ povedal Tuhársky.

V pondelok 4. marca zasadal výbor základnej organizácie odborov a ten sa nakoniec stotožnil s návrhom sprostredkovateľky aj s jej odporúčaním. V ňom je navyše individuálna zložka mzdy pre zamestnancov vo výrobe vo výške 22 eur.

„Na individuálnu zložku má nárok každý výrobný zamestnanec, ktorý podľa hodnotiacich kritérií dosiahne úroveň 67 percent a viac,“ objasnil Tuhársky s tým, že ide vlastne o osobné ohodnotenie. Nevýrobným zamestnancom sa podľa návrhu má vyplácať viac o 78 eur v tarifnej mzde.

Výroba brzdových strmeňov

Odborári žiadali na základe týchto podmienok vyplatiť mzdy od januára tohto roka. V utorok na vyjednávaní so zamestnávateľom tento s návrhom súhlasil s tým, že ponúkol doplatiť mzdy od februára. O tom, či sa s tým stotožnia, zamestnanci budú hlasovať v najbližších dňoch, pričom výsledok by mal byť podľa predsedu odborov známy najneskôr začiatkom budúceho týždňa.

Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou nadnárodného koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete.

Závod vo Zvolene, ktorý začal výrobu vo februári 2006, v uplynulých dvoch rokoch aj v súčasnosti rozširuje svoje výrobné kapacity. Priemerná tarifná mzda výrobných zamestnancov je tu približne 895 eur a nevýrobných 1 470 eur. V podniku pracuje okolo 1 300 zamestnancov, z ktorých asi 800 pracuje vo výrobe.