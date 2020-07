Zamestnanci Fordu nechcú vyrábať autá pre políciu, firmu žiadajú o zastavenie produkcie

Výkonný riaditeľ firmy FordJim Hackett a predseda predstavenstva Bill Ford dostali od zamestnancov list, v ktorom ich žiadajú, aby prestali vyrábať autá pre políciu. Ich rozhodnutie očakávajú do 15. júla.

V stredu o tom informoval portál Jalopnik a správu následne potvrdil aj hovorca automobilovej spoločnosti, no bližšie sa k tomu nevyjadril. Žiadosť sa objavila v čase mnohých protestov súvisiacich s úmrtím Afroameričana Georgea Floyda v rukách polície.

Vozidlá sú súčasťou policajnej brutality

„Vozidlá navrhované a konštruované zamestnancami firmy Ford používajú na policajnú brutalitu a útlak. Vieme, že mnohí podporujú a vykonávajú presadzovanie práva s dobrými úmyslami. Tieto rasistické policajné praktiky, ktoré poškvrnili našu spoločnosť, sú historické a systematické a Ford ich podporuje odvtedy, ako v roku 1950 predstavil prvé policajné auto,“ napísali zamestnanci v liste. „Naše zdroje by sa mali presmerovať na iné formy prvej pomoci a verejnej bezpečnosti,“ dodali.

List poslali po tom, ako sa objavila žiadosť skupiny pracovníkov, ktorí chceli, aby „Ford znížil vývoj, produkciu a predaj všetkých policajných vozidiel a produktov na mieru pre políciu“.

Riaditeľ poslal zamestnancom jasný odkaz

„Nie je nič kontroverzné na tom, že policajné vozidlá od Fordu pomáhajú mužom zákona pri výkone ich práce. Problémy, ktoré trápia dôveryhodnosť polície nemajú nič spoločné s autami, ktoré šoférujú,“ reagoval na žiadosť Hackett.

„Ak by sme im naše vozidlá zobrali, ublížilo by to ich bezpečnosti a sťažilo by to ich prácu. Práve preto som presvedčený, že vzhľadom na naše postrehy, nové možnosti a vedenie, tieto nešťastné okolnosti ponúkajú Fordu ešte väčšiu príležitosť nielen na inováciu nových riešení, ale tiež na využitie nášho jedinečného postavenia na podporu dialógu a reforiem, ktoré sú potrebné na vytvorenie bezpečnejšieho prostredia pre nás všetkých,“ dodal.