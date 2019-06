Zamestnanci nechcú podľa Mihála bojovať o vyššie mzdy, minister Richter zásadne nesúhlasí

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko má stále problémy so zamestnávaním pracovníkov z tretích krajín. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike nezaradený poslanec Národnej rady SR Jozef Mihál.

Srbom stačí 500 eur

„V jednej nemenovanej fabrike v Skalici zamestnanci sa skrátka boja zabojovať o vyššie mzdy, pretože majiteľ im povie, že ak sa vám nepáči, môžete ísť. V Skalici je veľmi nízka nezamestnanosť, ale paradoxne majiteľ povie, že môžete ísť a ja zajtra tu mám z agentúry Srbov, ktorým stačí 500-eurový plat,“ povedal Mihál. Zároveň dodal, že Slovensko neprimerane otvorilo svoj pracovný trh pre občanov tretích krajín. „Malo sa to urobiť citlivejšie,“ zdôraznil.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter absolútne nesúhlasí s nezaradeným poslancom. „Nič sme neotvorili. My sme len urobili istú úpravu, aby tu nebola časová byrokratická náročnosť pri možnom príchode ľudí z takzvaných tretích krajín,“ povedal Richter. Upozornil, že sami zamestnávatelia tvrdia, že cudzinec je pre nich drahší o 20 % ako domáci zamestnanec.

„Takže nehrozí tu mzdový dumping,“ dodal Richter. Minister je presvedčený, že Slovensko na rozdiel od ostatných krajín V4 príchod zamestnancov z tretích krajín správne reguluje.

Pochvala za zisk Európskeho orgánu práce

Celý systém podľa Mihála by mal byť nastavený tak, že majiteľ firmy by mohol zamestnať človeka z tretej krajiny, ale najprv by musel preukázať dostatočné úsilie pre zamestnanie domáceho zamestnanca. Úrady práce podľa ministra Richtera stále najprv ponúkajú zamestnávateľom ľudí zo Slovenska.

Nezaradený poslanec Jozef Mihál v diskusnej relácii ale pochválil ministra práce Jána Richtera za získanie Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý bude sídliť v Bratislave.

„Je to jeho veľká zásluha. Je to veľmi dôležité získať taký dôležitý európsky orgán. Bratislava bude držať dirigentskú paličku, budeme formovať, ako to celé bude vyzerať,“ konštatoval Mihál.