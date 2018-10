Zamestnanci v justícii žiadajú vyššie platy, ostrý štrajk podporuje aj minister Gál

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podporuje ostrý štrajk niektorých zamestnancov v justícii. Gál to uviedol vo svojom oficiálnom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.

Chce zabezpečiť vyššie platy

Justiční zamestnanci ohlásili začiatkom októbra ostrú štrajkovú pohotovosť, pričom presný dátum začiatku nechceli zverejniť z taktických dôvodov.

Gál tiež v stanovisku uviedol, že sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov žiadané navýšenie miezd, posledné slovo však bude mať Ministerstvo financií SR. Ostrý štrajk plánujú vyšší súdni úradníci, zapisovatelia či súdni tajomníci.

„Vedenie rezortu spravodlivosti si uvedomuje kritickú platovú situáciu našich justičných zamestnancov a podporuje ich požiadavky na zvýšenie platového ohodnotenia. V rámci zákona o štátnej justičnej službe sa im snažím vybojovať požadované zvýšenie platu, musím však skonštatovať, že finálne slovo bude mať rezort financií. Rád by som mal v rukách „čarovnú paličku“, ktorou by som vyčaroval do nášho rozpočtu 25 miliónov eur, aby sme vedeli splniť 30-percentné zvýšenie platov,“ uviedol Gál. Justiční zamestnanci žiadali minimálne zvýšenie o 30 percent. Gál už dávnejšie avizoval, že v rámci zákona o štátnej službe budú paušálne mzdy navýšené, nie však o požadované percentá.

Diskusia je predčasná

„Aktuálne sa nám podarilo navýšiť rozpočet aspoň pre odmeny vyplatené vo väčšom rozsahu ako doteraz. Naši zamestnanci si to jednoznačne zaslúžia, pretože rozhodujú síce sudcovia, ale práve zamestnanci, ako sú zapisovatelia, súdni tajomníci či vyšší súdni úradníci, odvádzajú pre sudcov tú dôležitú mravenčiu prácu, bez ktorej by naše súdy nevedeli fungovať. Ak dôjde k štrajku, budú odložené pojednávania, teda súdne konania sa predĺžia, ale vidím zmysel v tomto boji a držím palce našim zamestnancom,“ doplnil minister.

Podľa stanoviska rezortu financií je diskusia o konkrétnych číslach predčasná, pretože rozpočet na budúci rok bude vláda SR riešiť 10. októbra.

„Rozpočet na budúci rok bude predstavený na rokovaní vlády 10. októbra, preto je nateraz predčasné vyjadrovať sa k jednotlivým kapitolám,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie rezortu.