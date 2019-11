Zamestnávatelia by mohli stavať podnikové byty, Danko hovorí o viacerých výhodách

Zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami by mali byť motivovaní k výstavbe podnikových bytov. Mohli by si odpisovať rýchlejšie do šiestich rokov vlastné budovy získané kúpu alebo vlastnou činnosťou a slúžiace v rozsahu najmenej 70 percent na ubytovanie vlastných zamestnancov.

Návrh pripravovali s Klubom 500

Tieto byty by mohli mať podlahovú plochu najviac 100 štvorcových metrov. Umožniť to má novela zákona o dani z príjmov na návrh poslancov Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá na 51. schôdzi Národnej rady SR prešla do druhého čítania.

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko na tlačovej besede v utorok informoval, že veľkí zamestnávatelia nevedia stavať podnikové byty.

„Tento zákon prešiel prvým čítaním a keď ho Most-Híd znova nepodporí, alebo niekto z opozície, tak bude veľkou škodou, keď zákon, ktorý sme pripravovali s Klubom 500 a diskutovali sme aj odborovými zväzmi, bude politicky zarezaný,“ povedal Danko o návrhu národniarov.

Investícia by bola daňovo uznateľná

Aktuálny návrh je podľa Danka základ k tomu, aby podnikatelia boli motivovaní stavať podnikové byty. „Základnou motiváciou pre podnikateľa, aby investoval do týchto bytov, je, že bytový dom by bol odpisovaný zrýchlene šesť rokov. Dnes odpisujú investíciu štyridsať rokov a viac, myslím niektoré nehnuteľnosti,“ uviedol Danko s tým, že investícia do domu by mala byť daňovo uznateľná.

Po desiatich rokoch by bolo možné tieto byty predávať. „Najzaujímavejšou vecou vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca by malo byť to, že bude možné dohodnúť s odborovými zväzmi pásmo výšky nájomného. Dávame priestor odborovým zväzom, aby si mohli so zamestnávateľmi v kolektívnej zmluve dohodnúť výšku nájomného, aby bol zamestnanec motivovaný pracovať v závode,“ poznamenal Danko. Zamestnancovi by sa to podľa neho nezarátavalo do úhrnného príjmu.