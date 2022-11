Zamestnávatelia čelia výzve „kreativity“, nie apatii zamestnancov

Len 4 % zamestnancov tvrdia, že v práci robia „potrebné minimum“, čo naznačuje, že problémom nie je „tichý útlm“, ale nedostatok zmysluplnej a naplňujúcej práce

64 % by ich práca bavila viac, keby mali priestor na tvorivé úlohy

Nový prieskum, ktorý dnes zverejnila spoločnosť Ricoh Europe, odhaľuje, že väčšina zamestnancov hľadá v práci viac podnetov a kreativity, čo naznačuje, že zamestnávatelia musia urobiť viac pre to, aby im poskytli prácu, ktorá ich napĺňa.

Prieskum, ktorý pre spoločnosť Ricoh Europe uskutočnila spoločnosť Opinium, sa týkal 6 000 zamestnancov a 1 500 riadiacich pracovníkov s rozhodovacími právomocami naprieč Spojeným kráľovstvom, Írskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Španielskom. Je v rozpore s fenoménom „tichého útlmu“ prezentovaným na sociálnych sieťach. 82 % zamestnancov sa v práci označuje za „angažovaných“, pričom 65 % tvrdí, že ich práca baví. Napriek tomu, že sa zamestnanci cítia do istej miery spokojní, pretrváva medzi nimi napätie a prekážky, ktoré im bránia v tom, aby boli produktívnejší a kreatívnejší..

Tlak na životné náklady v kombinácii s nedostatočným uspokojením v práci môže nútiť zamestnancov uvažovať o nových príležitostiach. Takmer polovica (44 %) uviedla, že je pripravená zmeniť prácu, ak by sa objavila “ vhodná príležitosť“. Napriek tomu veľká časť firiem neberie vážne obavy o pracovnú pohodu alebo výšku platu, keďže 52 % riadiacich pracovníkov si myslí, že zamestnanci by mali byť „vďační“, že vôbec majú prácu.

Skutočnou výzvou pre zamestnávateľov je nájsť spôsob, ako poskytnúť kreatívnejšiu a uspokojujúcejšiu prácu, ktorá bude pozitívnym prínosom pre ich spoločnosť, namiesto zaťažovania zamestnancov opakujúcimi sa, namáhavými alebo administratívnymi úlohami. Zameranie sa na skúsenosti zamestnancov s využitím spoľahlivých technológií, ako je napríklad automatizácia, by mohlo byť súčasťou riešenia, ktoré pomôže oslobodiť zamestnancov od zaťažujúcich a málo motivujúcich úloh.

Foto: Ricoh

Takmer dve pätiny (39 %) pracovného dňa zamestnáva ľudí administratíva alebo prekonávanie technologických prekážok, čo znamená, že tímy majú menej času sústrediť sa na projekty prinášajúce firme skutočnú hodnotu. Bez opatrení a posunu k zaujímavejším činnostiam môžu spoločnosti utlmiť motiváciu zamestnancov a ich záujem o svoju prácu. Takmer dve tretiny (64 %) zamestnancov tvrdia, že by ich práca bavila viac, keby mali priestor na kreatívne úlohy.

Správne nastavenie stratégie hybridnej práce je ďalším dôležitým spôsobom, ako môžu zamestnávatelia pomôcť podporiť naplnenie a pohodu v práci. Musia nájsť správnu rovnováhu medzi poskytnutím slobody a dôvery pri práci na diaľku a zároveň poskytnutí príležitostí na kľúčovú osobnú interakciu s kolegami.

Takmer tri štvrtiny (72 %) zamestnancov tvrdia, že sa radi učia od iných, ktorí sú fyzicky nablízku, zatiaľ čo 63 % pracovníkov rado kombinuje prácu v kancelárii so spoločenskými aktivitami, ako sú stretnutia s priateľmi a návštevy po práci. Nedostatočné technológie však môžu brániť ľuďom v návrate do kancelárií a oslabujú hodnotu kancelárie ako priestoru pre spoluprácu a spoločenské vzťahy. Takmer tretinu (29 %) odradí od práce to, že rezervovať si stôl je príliš komplikované.

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Trend „tichého útlmu“ podnietil diskusiu o rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom a o ich hraniciach. Z nášho prieskumu vyplýva, že zamestnanci sa „neodhlasujú“, ale chcú pracovať na projektoch, ktoré sú pre spoločnosť skutočným prínosom. V takomto náročnom prostredí pre pracovnú silu, s meniacimi sa pracovnými vzorcami po pandémii a zúriacej kríze životných nákladov, je na firmách, aby našli spôsoby, ako podporiť kultúru, v ktorej sú prioritami uspokojujúce spôsoby práce a kariérne možnosti. To znamená poskytnúť nástroje potrebné na odstránenie zbytočnej administratívy, odstrániť nedostatočné systémy a zamerať sa na úlohy, ktoré dvíhajú latku. Firmy, ktoré neurobia nič, riskujú, že sa zamestnanci obrátia inam.“

Viac informácií nájdete na www.ricoh.sk.

Informačný servis