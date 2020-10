Zamestnávatelia chcú testovať zamestnancov priamo vo firme, sú ochotní pozastaviť výrobu

Zamestnávatelia združení v Asociácii priemyselných zväzov navrhujú vláde SR, aby firmám umožnila plošne testovať, ak zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov. Ide približne o 500 podnikov.

Súčasťou návrhu priemyselných zväzov je aj predĺženie časového intervalu na vykonanie antigénových testov na pôde zamestnávateľa, a to už od stredy 28. októbra s tým, že by každá firma individuálne zachovala sedemdňový odstup do ďalšieho plošného testovania obyvateľov.

„Štátu by to výrazne odľahčilo kapacity, nakoľko sa rozprávame o stovkách tisíc občanov Slovenska, ktorí v týchto firmách pracujú a firmy by dokázali ľahšie zladiť testovanie so životom fabriky. Niektorí zamestnávatelia sú ochotní za týmto účelom pozastaviť výrobu na jeden deň,“ upresňuje generálny sekretár zväzu Andrej Lasz s tým, že takáto forma by zároveň mnohých občanov motivovala k absolvovaniu testov.

Firmy v tejto súvislosti požadujú, aby im štát zabezpečil potrebné množstvo antigénových testov a zdravotníckeho personálu, respektíve, aby im umožnil využitie zdravotných pracovníkov, ktorých si zabezpečia samy.