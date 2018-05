Zamestnávatelia kritizujú školstvo, riešenie vidia v rekvalifikácii podľa nemeckého vzoru

BANSKÁ BYSTRICA 29. mája (WebNoviny.sk) – Kvalitné a na prax orientované technické rekvalifikácie podľa nemeckého vzoru by mohli byť jedným z riešení pre aktivizáciu nezamestnaných. Takéto rekvalifikácie by mohli podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v krátko a strednodobom horizonte uvoľniť pre pracovný trh isté rezervy, než systém duálneho vzdelávania začne prinášať prvých absolventov v dostatočnom množstve.

Priepasť sa zväčšuje

O záveroch konferencie „Budúcnosť je v našich rukách!“, ktorá sa konala v hoteli Kaskády v Sielnici pri Zvolene, informovala agentúru SITA tlačová hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková.

Podľa aktuálnych prognóz sa nezamestnanosť na Slovensku neustále znižuje, no podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí, sa rapídne zvyšuje. Dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných absolventoch každým rokom rastie, no zo školských lavíc ich každý rok vychádza čoraz menej, uviedla AZZZ.

Tým sa len zväčšuje priepasť medzi prepojením vzdelávania s trhom práce. Bez vzdelanosti a nedostatku pracovníkov je veľké riziko straty konkurencieschopnosti a riziko utlmenia investičných aktivít.

Pokles kvality

„Jedným z hlavných dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je práve súčasný stav vzdelávacieho systému, ktorý nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. Kvalita absolventov hlboko klesá a štruktúra absolútne nezodpovedá potrebám, ktoré sú žiadané.

Verejné peniaze, ktoré sú investované do vzdelávania a prípravy, sa daňovým poplatníkom nevracajú vo forme kvalitných absolventov. Školstvo by nám predsa malo pripraviť do budúcnosti ľudí, ktorí rekvalifikáciu po skončení školy nebudú potrebovať,“ konštatoval viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

Školstvo nestíha reagovať na zmeny

Školstvo podľa stanoviska asociácie stagnuje viac ako 25 rokov, a preto by kroky v ňom mali byť uskutočňované citlivo, ale zároveň razantne. „Žijeme v dynamickej dobe, kde školský systém nestíha na zmeny trhu práce dostatočne reagovať. Ak sa nechceme stať Detroitom Európy, tak musíme klásť dôraz na kvalifikáciu pracovnej sily reflektujúcu nároky doby,“ dodal člen Prezídia AZZZ SR Andrej Hutta.

Konferencie, ktorú v dňoch 28. a 29. mája AZZZ organizovala spolu so spoločnosťou Trexima Bratislava, sa zúčastnili zamestnávatelia, zástupcovia stredných a vysokých škôl, predstavitelia príslušných ministerstiev a štátnych inštitúcií, ktorí diskutovali o aktuálnych výzvach a hrozbách na trhu práce.