Zamestnávatelia majú dostať viac času na splnenie niektorých povinností voči Sociálnej poisťovni

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje od začiatku budúceho roka predĺžiť zamestnávateľom niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni (SP).

Predĺženie jednej z lehôt na osem dní

Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia by sa mala predĺžiť z troch dní na osem dní a lehota na odhlásenie zamestnanca zo SP by mala byť po novom taktiež osem dní namiesto jedného dňa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorá sa nachádza v pripomienkovom konaní.

V súčasnosti má zamestnávateľ povinnosť odhlásiť zamestnancov z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v zásade bezprostredne po skončení právneho vzťahu.

“Nakoľko tento moment nemá konkrétny dopad na zisťovanie nelegálneho zamestnávania a je pre zamestnávateľov zaťažujúci, navrhuje sa v rámci zlepšenia podnikateľského prostredia predĺžiť túto lehotu zamestnávateľovi na osem dní od ukončenia právneho vzťahu,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zosúladenie dvoch lehôt

Rezort práce tiež navrhuje zosúladiť lehotu na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedených Sociálnou poisťovňou.

Zamestnávateľ má v súčasnosti povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Povinnosť zamestnávateľa prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov však vzniká už pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.

“Uvedené v praxi znamená, že pri prihlásení prvého zamestnanca zamestnávateľ nemusí byť zaregistrovaný v registri zamestnávateľov,” upozorňuje rezort práce. Zamestnávateľ tak bude mať povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v rovnakej lehote ako aj prvého zamestnanca.