Zamestnávatelia nesúhlasia s dôchodkovým stropom, môže to ohroziť stabilitu verejných financií

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia so zavedením dôchodkového stropu.

Ako sa uvádza v stanovisku únie, zavedenie stropu ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti. Zamestnávatelia sa pridávajú k výzve generálneho tajomníka OECD, aby vláda SR nemenila súčasný dôchodkový systém.

Nezohľadňuje dopady na ekonomiku

Návrh opatrenia je podľa RÚZ analyticky nepodložený, nezohľadňuje dopady na ekonomiku, podnikateľské prostredie, verejné financie a v konečnom dôsledku ani na domácnosti. Návrh podľa únie prináša viaceré negatívne dopady.

Napríklad spomalenie ekonomického rastu, čo by negatívne pocítila celá populácia vrátane dôchodcov. Výška novopriznaných dôchodkov by sa podľa únie automaticky znížila o takmer 10 % v porovnaní so súčasnou legislatívou. Taktiež by nastal podľa únie nárast daňovo-odvodového zaťaženia z dôvodu potreby vykrytia vyšších penzijných výdavkov v budúcnosti.

Zamestnávatelia zároveň vyzývajú politické strany, aby upustili od zneužívania sociálnej legislatívy na politické ciele a nezavádzali tzv. dôchodkový strop do Ústavy SR. Zavedenie dôchodkového stropu považujú firmy za krajne nezodpovedné a v budúcnosti naň môžu doplatiť podľa stanoviska RÚZ široké vrstvy občanov, vrátane dôchodcov.

Návrh na schôdzi presunuli

Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla tohto roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, parlament koncom januára opäť posunul na nasledujúcu schôdzu. Poslanci o tom rozhodli pri schvaľovaní programu 40. schôdze Národnej rady SR. O osude ústavného zastropovania penzijného veku mali pritom poslanci rozhodnúť na aktuálnej schôdzi.

Podľa navrhovaného ústavného zákona by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali ešte na vlaňajšej októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.