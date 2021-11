Zamestnávatelia podporujú odporúčania konzília odborníkov, vládu žiadajú o podporu zasiahnutých sektorov

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podporuje odporúčania konzília odborníkov v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou v krajine a s výrazným nárastom počtu nakazených.

Vládu zároveň vyzýva, aby namiesto myšlienok a ideí ako pristúpiť k tretej vlne pandémie konečne predstavila konkrétny a efektívny plán zvládnutia pandemickej situácie a podpory pre zasiahnuté sektory, ktorý by sa opieral o pozitívne skúsenosti z minulosti či dobré príklady zo zahraničia. RÚZ o tom informovala v piatok v tlačovej správe.

Potrebná je úprava legislatívy

„V predstihu sme kompetentných upozorňovali na to, že takáto situácia nastane. Upozorňovali na to aj vedci a odborníci. Neradi by sme totiž po tretí raz zažili to, že sa nám situácia opäť vymkne z rúk a doplatia na to domácnosti, nemocnice, zamestnávatelia i celá ekonomika. O to viac, keď sa tomu dalo predísť,“ uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.

Zamestnávatelia nezamietajú návrh odborníkov, aby sa zamestnanci pri vstupe do práce preukazovali dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 či jeho prekonaní, prípadne negatívnym výsledkom testu.

Upozorňujú však, že je potrebné, aby išli ruka v ruke s nástrojmi, ktoré zabezpečia skutočnú efektivitu podobných opatrení.

„Uvítali by sme úpravu príslušnej legislatívy, najmä Zákonníka práce, ktorá by zamestnávateľom poskytla možnosť a oprávnenie efektívne kontrolovať či sú zamestnanci očkovaní a na základe toho prispôsobiť organizáciu práce v prevádzkach,“ uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Opýtať sa môžu

Zamestnávatelia tvrdia, že nemajú žiadnu možnosť spoľahlivo zistiť a overiť informácie o očkovanosti a prekonaní ochorenia vo svojich pracovných kolektívoch.

Opýtať sa na to síce môžu, no to, či dostanú pravdivú odpoveď, je len na dobrovoľnom rozhodnutí zamestnancov.

Možnosť získavania týchto údajov by zamestnávateľom pomohla určiť, aký je pomer očkovaných a neočkovaných v kolektíve, prispôsobiť tomu chod svojich podnikov a tým zabezpečiť najvyššiu možnú mieru ochrany pre svojich zamestnancov bez ohľadu na to či sú alebo nie sú zaočkovaní.