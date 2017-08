Zametá minister Plavčan po sebe stopy? Pýta sa SaS, keďže z funkcie odíde až 31. augusta

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Minister školstva Peter Plavčan urobil ďalšiu dieru do slovenskej politickej kultúry, keď prezidentovi Andrejovi Kiskovi zaslal abdikačný list s termínom svojho odchodu z funkcie 31. augusta. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS).

SaS chce od Plavčana jednu užitočnú vec

Liberáli upozorňujú, že doteraz všetci ministri odišli z funkcií dňom doručenia svojej abdikácie. Plavčanov spôsob je podľa SaS neúctivý k hlave štátu a zvyšuje podozrenie, že minister po sebe zametá stopy a nestihne to skôr ako do konca augusta. Agentúre SITA poskytla stanovisko hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

“Keďže do konca augusta zostáva ešte deväť dní, pýtame sa, chce ešte minister niečo nekalé podpísať alebo niekoho odpratať? V každom prípade to musí byť poriadny kopec špiny. Kauza rozkrádania eurofondov na vedu a výskum by tejto kope špiny presne zodpovedala,“ tvrdí poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling s tým, že Plavčan by však mohol urobiť aspoň jednu užitočnú vec pre spoločnosť. “A to odvolať generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Rastislava Belianskeho. Znova ho k tomuto kroku vyzývame,“ uzavrel Gröhling.

Danko musí nájsť nového ministra

Prezident SR Andrej Kiska dostal list od ministra školstva Petra Plavčana v utorok 22. augusta. Minister v liste napísal, že podáva k 31. augustu demisiu.

Plavčan avizoval svoju demisiu už 17. augusta. Na brífingu vtedy vyhlásil, že to, čo sa dialo v posledných dňoch, prekročilo všetky medze. “Ja potrebujem chrániť moju rodinu aj SNS, ktorá ma nominovala,” dodal Plavčan.

Predseda vlády Robert Fico v stredu 16. augusta uviedol, že Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase.

Dôvodom podľa Fica bolo, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne.