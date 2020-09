Zamierte s deťmi na výlet do Košíc

Pripraviť deťom program, ktorý ich zabaví, čosi naučí a – povedzme si úprimne – aj kvalitne unaví, býva pre rodičov poriadna výzva. Podobná situácia nastáva pri výbere dovolenkovej destinácie. Našťastie už aj na Slovensku existujú baby-friendly miesta, kde sa rodičia ani ich ratolesti rozhodne nebudú nudiť. Jedným z nich sú Košice, ktoré ponúkajú atrakcie pre malé i väčšie deti.

Vlakom i po lane

Jedným z najrozprávkovejších miest v Košiciach je Čermeľské údolie. Tiahne sa ním prvá pionierska železnička v Československu, ktorá každoročne prepraví zo stanice Čermeľ do Rekreačného areálu Alpinka stovky detí. A nielen to – malí cestovatelia si môžu vyskúšať aj drezinu, lanový park Tarzánia, indiánske Údolie Manitou a ďalšie atrakcie, ktoré ich zabavia minimálne na pol dňa.

V spoločnosti živých i prehistorických zvierat

Ďalším skvelým miestom na výlet je najväčšia ZOO v strednej Európe. Okrem exotických zvierat, ktoré obývajú areál košických lesov, môžete s deťmi absolvovať komentované kŕmenie a na záver sa vrátiť do prehistorického obdobia v priľahlom DinoParku.

Neďaleko ZOO sa nachádza chata Hrešná, ktorá ponúka možnosť prechádzky na koňoch pre dospelých i pre deti od 4 rokov, ako aj Bobová dráha vhodná pre malých aj veľkých milovníkov adrenalínu.

Foto: Visit Košice

Pre malých hutníkov

Ak počasie vášmu výletu nepraje, stále môžete zamieriť do interaktívneho múzea SteelPark, ktoré hravou a farebnou formou ukazuje, ako môže z takého jednoduchého nerastu ako železo vzniknúť auto, ako je možné odporovať gravitácii či ako sa zo zeme ťaží ruda.

Niet úniku – alebo áno?

Na Slovensku sú čoraz populárnejšie únikové izby, ktoré precvičujú pozornosť, logiku a spoluprácu. Košice sa pýšia tým, že majú jedny z najpremyslenejších na Slovensku. Môžete sa tak preniesť do Karibiku, do Stredozeme, do Krajiny za zrkadlom alebo do Rokfortu.

Foto: Visit Košice

Detké kútiky

Reštaurácie v Košiciach vedia, že aj deti si zaslúžia vychutnať dobré jedlo podľa svojich predstáv. Pogo Urban Café, Dobré Bistro či San Domenico preto ponúkajú pestrofarebné detské kútiky, ktoré spájajú hru s gastronómiou, a v Primi si môžu malí kuchári dokonca pripraviť vlastnú pizzu.

Pre deti sa toho nájde v Košiciach naozaj veľa. Ak ešte hľadáte ďalšie tipy, tie najlepšie nájdete na oficiálnej stránke oblastnej organizácie cestovaného ruchu Visit Košice.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. www.slovakia.travel

