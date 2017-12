Žampovci vo Val d´Isere nepostúpili do 2. kola, po stíhacej jazde víťazom Hirscher

VAL D´ISERE 10. decembra (WebNoviny.sk) – Marcel Hirscher sa stal víťazom nedeľňajšieho slalomu mužov v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach vo francúzskom Val d´Isere.

Fenomenálny Rakúšan úspešne zaútočil na víťazstvo z 8. miesta po prvom kole a v súčte oboch jázd prevýšil Nóra Henrika Kristoffersena o 39 stotín sekundy.

Tretí skončil s mankom 40 stotín Švéd Andre Myhrer. Líder po prvom kole Talian Stefano Gross klesol na 6. miesto, keď v druhej jazde zajazdil až dvadsiaty najlepší čas. V druhom kole bol najrýchlejší iný Rakúšan Marco Schwarz, ktorý sa z 28. vyšvihol až na 9. pozíciu.

Hirscher si pripísal 47. víťazstvo v kariére

Úradujúci majster sveta a šesťnásobný držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári Hirscher si pripísal 47. víťazstvo v pretekoch SP v kariére, z toho v 21. slalome.

Vo Val d´Isere triumfoval v najtočivejšej disciplíne takmer na deň presne po 7 rokoch. Bolo to vtedy 12. decembra 2010 jeho vôbec prvé víťazstvo v slalome v bojoch o krištáľové glóbusy. V tejto súťažnej zime Hirscher vinou zranenia členka pôvodne mal zmeškať tradičný „obrákový“ úvod SP na ľadovci v Söldene. Ten sa však napokon neuskutočnil, čiže jeho konkurenti nezískali potrebnú výhodu.

„V prvom kole sa mi jazdilo veľmi ťažko, nemal som dobrý pocit z jazdy. Preto sme sa v prestávke medzi oboma kolami snažili o správne nastavenie lyží. Vyplatilo sa to, hoci stále presne neviem, na čom som. Viem však, že po tomto víťazstve som skrátka bez slov,“ uviedol Marcel Hirscher podľa ORF.

Prvý súťažný víkend Adama Žampu

Slovenskí bratia Žampovci sa s vysokými číslami 44, resp. 70 na štarte 1. kola vo Val d´Isere do druhej jazdy medzi tridsať najlepších neprebojovali. Skúsenejší Adam Žampa skončil na 41. mieste s odstupom 2,90 s, Andreasa Žampu v cieli 1. kola neklasifikovali.

Pre Adama Žampu bol víkend vo Val d´Isere prvým súťažným v tejto sezóne po septembrovej operácii kolena a následnej rehabilitácii. V sobotňajšom obrovskom slalome celkom nečakane postúpil do 2. kola z 19. miesta, v ňom však urobil väčšiu chybu, výraznejšie zaostal a bod do hodnotenia SP napriek 30. miestu si napokon nepripísal.

„Beriem to veľmi pozitívne, pretože to bol dobrý víkend. Chýbalo mi iba zopár stotín k postupu do druhého kola. Moja slalomová jazda nebola až taká zlá, až na zopár chýb, ktoré som urobil. Je to pre mňa dobrý začiatok po zranení a motivácia pracovať ďalej. Najbližšie nás čaká budúci týždeň európsky pohár v Taliansku,“ povedal Adam Žampa v audionahrávke svojho manažéra Ľuboša Schwarzbachera.

Na čelo celkového poradia SP sa dostal Nór Kristoffersen s náskokom 11 bodov pred Hirscherom a 36 pred krajanom Jansrudom. Kristoffersen vedie aj slalomové poradie pred Hirscherom a Nemcom Neureutherom. Ten sa však po triumfe v úvodnom slalome sezóny v Levi zranil a bude pauzovať zrejme až do ZOH v Pjongčangu.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní – Val d´Isere

nedeľa – výsledky

Slalom mužov (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 1:41,94 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,39 s, 3. Andre Myhrer (Švéd.) +0,40, 4. Michael Matt (Rak.) +0,55, 5. Jonathan Nordbotten (Nór.) +0,69, 6. Stefano Gross (Tal.) +0,76, … 41. Adam Žampa +2,90 – v 1. kole, nepostúpil do 2. kola, … Andreas Žampa – nedokončil.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 8 z 37 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 285 bodov, 2. Marcel Hirscher (Rak.) 274, 3. Kjetil Jansrud (Nór.) 249, 4. Aksel Lund Svindal (Nór.) 245, 5. Beat Feuz (Švaj.) 208, 6. Alexis Pinturault (Fr.) 199.

Hodnotenie slalomu v SP (po 2 z 12 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 160 bodov, 2. Marcel Hirscher (Rak.) 114, 3. Felix Neureuther (Nem.) 100, 4. Matthias Hargin (Švéd.) 98, 5, Michael Matt (Rak.) 68, 6. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) 65.