Zaočkovaní ľudia môžu cestovať v USA bez povinnosti karantény a testovania, musia však nosiť rúška

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že úplne zaočkované osoby môžu cestovať v rámci Spojených štátov bez povinnosti absolvovať testy na prítomnosť koronavírusu alebo ísť do karantény.

Úrad však tvrdí, že ľudia by aj po zaočkovaní mali naďalej nosiť rúška, dodržiavať pravidlá spoločenských rozostupov a vyhýbať sa davom. Čo sa týka cestovania do zahraničia, podľa CDC zaočkovaní ľudia nemusia pred odchodom absolvovať test na ochorenie COVID-19, aj keď niektoré destinácie to môžu vyžadovať. Pred príletom do USA by však mali mať negatívny test na koronavírus a nechať sa opätovne otestovať tri až päť dní po návrate.

CDC v nadväznosti na nedávny výskum účinkov vakcín uviedla, že očkované osoby sa navzájom môžu navštevovať v interiéroch bez použitia rúšok a dodržiavania odstupov. Za rovnakých podmienok môžu očkovaní ľudia navštíviť aj nezaočkovaných príbuzných z tej istej domácnosti, pokiaľ nezaočkovaní jedinci nie sú vystavení vysokému riziku vážneho ochorenia po prípadnom infikovaní.