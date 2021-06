Zaočkovaní vpred, ostatní stop. Niektorí dovolenkári už začali nadávať (komentár)

Na Slovensku je zatiaľ úplne zaočkovaných iba 27 percent obyvateľov. Vzhľadom na klesajúci záujem omnoho väčšie čísla už do budúcna ani nemožno očakávať. Ako prinútiť ľudí, aby začali myslieť nielen na seba, ale aj na ostatných? Lebo ako hovoria správy z viacerých krajín, nová vlna pandémia akoby začala znovu vyčíňať.

Zatiaľ žijeme v pohode. Pekné letné počasie nás vylákalo k vode a prestali sme si uvedomovať, že už čoskoro možno bude všetko inak. Kto bude potom na vine?

Pravdepodobne znovu budeme žiadať výmenu ministra zdravotníctva, premiéra a celú vládu, ale nepozrieme sa do vlastných radov, či sa aj my chceme zmeniť. Či chceme pochopiť, že chránením seba vlastne počas pandémie chránime aj všetkých okolo nás.

Dovolenkári začnú hučať

Presne 27 percent obyvateľov bude môcť vycestovať do zahraničia a bez obmedzení sa vrátiť späť. Ostatných 73 percent bude po prípadnom vrátení do krajiny musieť ísť do už známej karantény. A tu nastáva problém. Čo ak im zamestnávateľ neumožní dodatočných najmenej sedem dní voľna?

Iste si už viacerí rezervovali dovolenky v zahraničí a teraz sa im všetko komplikuje. Ľutovať ich nebudem, mali na to myslieť skôr. Vakcín je v poslednom období dostatok a len nedbalosť, alebo jednoducho trucovitosť, im neumožní bezproblémovú dovolenku.